Wir verlosen 2x die einzigartigen Sony WF-SP800N True Wireless-Kopfhörer in der Farbe Schwarz im Gesamtwert von rund 400 Euro – also macht mit und sichert euch mit etwas Glück leistungsstarke In-Ears, die eure alten Kopfhörer alt aussehen lassen.

Sony WF-SP800N – die besten Kopfhörer-Features im Überblick

Intuitives Noise Cancelling und Ambient Sound Modus

Lange Akkulaufzeit und zusätzliche Power durch das Ladecase

Wasserfestes und staubdichtes Design

Extra Bass und erstklassiger Sound

Trageerkennung hält Musik automatisch an, wenn ein Hörer aus dem Ohr genommen wird

Intelligente Ein-Finger-Steuerung

Gute True-Wireless-Kopfhörer müssen nicht nur einen erstklassigen Sound liefern, sie sollten auch bequem sitzen und smarte Features mitbringen, die den Alltag erleichtern. Die kabellosen In-Ears WF-SP800N von Sony können diese Ansprüche sogar noch übertreffen, denn die Headphones mit satter Extra-Bass-Funktion eignen sich dank ihres wasserfesten und staubdichten Designs gemäß Schutzstandard IP55 sogar für anspruchsvolle Workouts und Outdoor-Trainings bei jedem Wetter.

Außerdem hat Sony das Thema Noise Cancelling perfektioniert: Die Bluetooth-Kopfhörer WF-SP800N erlauben es euch, während der Arbeit oder unterwegs komplett in eure Musik oder Podcasts abzutauchen. Und wenn ihr eure Umgebung besser wahrnehmen möchtet, um euch zu unterhalten oder die Bahnansage zu verstehen, könnt ihr eure Umwelt einfach mit einem Fingertippen oder per App dazuschalten. Doch nicht nur das: Die innovativen Headphones hören auch zu, um zu erkennen, wo ihr euch gerade befindet. Durch das Feature „Advanced Adaptive Sound Control“ werden Umgebungsgeräusche automatisch angepasst.

Der Akku lässt euch nicht im Stich

Ohne Power für die Kopfhörer das Haus verlassen? Das passiert euch nie wieder! Dank Ladecase habt ihr jederzeit neun Stunden Akkuleistung in der Tasche. Und komplett geladen bieten die Sony WF-SP800N mit Bluetooth ebenfalls neun Stunden Leistung – inklusive Noise Cancelling.

So könnt ihr gewinnen

Uns liegt natürlich am Herzen, dass ihr Musik jederzeit in bester Qualität genießen könnt. Darum haben wir 2x die Sony WF-SP800N True-Wireless-Kopfhörer in der Farbe Schwarz im Gesamtwert von rund 400 Euro für euch. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich das folgende Formular ausfüllen und als Lösung das Kennwort „Sony-Kopfhörer“ nennen.

Einsendeschluss ist der 23.09.2020, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen euch viel Glück!