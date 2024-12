Billie Eilish und Finneas mit „Lieblingssong“ bei „Tiny Desk“ (Video)

Vier Stücke spielten Billie Eilish und ihr Bruder – mit einem davon hat jedoch niemand gerechnet.

Billie Eilish und ihr Bruder Finneas haben ein Konzert bei „Tiny Desk“ gegeben. Besonders überraschte dabei ein emotionaler Song aus Eilishs Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Eine Erinnerung an das erste Mal verliebt sein

Am Donnerstag (12. Dezember 2024) erschien die neue Episode des beliebten Konzertformats aus den Redaktionsräumen der US-amerikanischen Rundfunkstation NPR. Eilishs erstes Konzert in dieser Serie – zumindest live vor Ort. 2020 hatte sie während der COVID-19-Pandemie bereits eine „Home“-Session für den Sender aufgenommen. Vor dem kleinen Publikum in Washington erzählte die Sängerin, dass dieser Moment für sie besonders „nervenaufreibend“ sei. „Das ist so cool. Ich wollte das schon mein ganzes Leben lang machen, deshalb bin ich etwas zittrig“, gab sie zu.

Insgesamt spielte die 22-Jährige vier Akustikversionen mit ihrem Bruder sowie ihrer Band. Neben den Stücken „The Greatest“, „L’Amour de Ma Vie“ und „Birds Of A Feather“, die von ihrem aktuellen Album HIT ME HARD AND SOFT stammen, entschied sich die Musikerin allerdings auch für einen Song aus den Anfängen ihrer Weltkarriere: „I Love You“ aus ihrem 2019 erschienenen Debüt.

Hier ansehen:

„Das ist einer unserer liebsten Songs, die wir je geschrieben haben“, sagte der Popstar. „Es war das erste Mal, dass ich mich verliebt habe und es war sehr beängstigend“, erinnerte sie sich zurück. „Es ist lustig, wie diese Angst nie verschwindet, die Angst vor dem Fallen.“

Erste Tour ohne Finneas

In einem Gespräch mit CBS News erzählte Billie Eilish kürzlich, sie sei nun zum ersten Mal ohne ihre Familie auf Tour – eine Veränderung, die ihr schwerfalle. „Ich habe noch nie ein Konzert ohne meinen Bruder gegeben. Ich habe so gut wie nie ohne ihn gesungen und auf der Bühne gestanden“, sagte sie. Sie und Finneas machen schon seit ihrer frühen Jugend zusammen Musik. Er schrieb und produzierte die meisten ihrer Songs, bis heute.

Zwar kämen ihre Eltern gelegentlich zu Besuch, doch die vertraute Struktur, die sie bislang auf Tournee begleitet hatte, fehle ihr. „Es ist alles anders“, so Eilish. „Wir haben schon vor zwei Jahren darüber gesprochen, dass das passieren wird“, erklärte Eilish. „Es war so eine Sache, die in unserer Familie bekannt war. Aber zwei Wochen, bevor ich aufgebrochen bin, wurden wir beide etwas traurig und emotional.“

Nach Europa kommt die diesjährige Grammy-Anwärterin dann im Frühjahr. In Deutschland sind vier Konzerte ihrer „Hit Me Hard And Soft“-Tour ab Mai 2025 angekündigt.