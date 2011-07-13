Cro

„Letzter Song“ von Cro trendet auf TikTok
Joe Rogan

Film und Serie

Joe Rogan und Charlie Sheen reagieren live auf Charlie Kirks Tod
Bad Bunny in Puerto Rico

News

Bad Bunny spielt kein Konzert in den USA – aus Sorge vor ICE
John Lennon

News

Mörder von John Lennon scheitert erneut mit Bewährungsantrag
Twenty One Pilots

Musik

Twenty One Pilots verklagen Temu: Streit um Fake-Merch & Markenrech...

6euroneunzig

Shoki
Kolumne

Ikkimel, $HOKI, 6euroneunzig: Pop Obszön ist am Kommen

Eine neue Obszönität strömt ohne Hose auf Playlists und den Dancefloor. Unser klemmy Indie-Brillo Linus Volkmann geht auf Streifzug durch den hell erleuchten Darkroom des hiesigen Pops.

