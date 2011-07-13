Sydney Sweeney

Musik

Sydney Sweeney äußert sich zu Shitstorm nach kontroverser Werbekampagne
Sean „Diddy" Combs

Musik

Sean „Diddy“ Combs ist sich sicher: Trump wird ihn begnadigen
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 29: (Exclusive Coverage) Lady Gaga performs on stage at The O2 Arena on September 29, 2025 in ...

News

Lady Gaga live in Berlin: Fotos, Videos und Setlist vom 4.11.2025
Xatar

News

„Tribute to Xatar“: Diese Acts sind dabei
Nina Chuba

Uncategorized

Nina Chuba meldet sich nach Dortmund-Absage – jetzt steht der neue Termin

Pons

Jugendwort, Jugendiche

„Lost“ ist das Jugendwort des Jahres 2020

Ein Online-Voting kürte „lost“ zum Jugendwort des Jahres. Nachdem die Abstimmung 2019 ausfiel, ist „lost“ weitaus mehr als ein Ausdruck der Jugend.

Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für