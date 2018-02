The Rolling Stones in Deutschland: So sichert Ihr Euch vor allen anderen die Tickets

Die Rolling Stones geben ein Jahr nach ihrem ausverkauften Deutschland-Konzert noch einmal eine Zugabe. Für zwei Termine kommen die Stones in diesem Sommer noch einmal nach Deutschland zurück.

Rolling Stones: Die Deutschland-Termine

22.06.2018: Berlin, Olympiastadion

Berlin, Olympiastadion 30.06.2018: Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

Exklusiver Ticket-Vorverkauf bei BILD

Der eigentliche Vorverkauf für die Tickets startet am Mittwoch, den 28.02.2018 um 10 Uhr bei Eventim.

Aber aufgepasst: Die ersten Tickets wird es exklusiv und nur bei BILDplus geben: Alle Abonnenten von BILDplus können sich schon am Dienstag (27.02.2018) ab 13 Uhr exklusiv die besten Tickets für die Konzerte sichern.

Wer also die Stones live in Deutschland sehen will, sollte diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Als es vor drei Jahren schon einmal einen exklusiven Vorverkauf bei BILDplus gab, war das Konzert der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne komplett ausverkauft.

Und auch im vergangenen Jahr waren alle Tickets nach nur einem Verkaufstag komplett weg.

Alle weiteren Infos zum exklusiven Vorverkauf findet Ihr hier:

