Thees Uhlmann kündigt neue Tour an – hier die Termine

Foto: pertramer.at. All rights reserved.

Thees Uhlmann geht wieder auf Tour. Dies kündigte der ehemalige Tomte-Sänger und -Gitarrist am Mittwoch an. Im September 2019 wird er mit seiner Band vier Konzerte in Deutschland spielen.

Auf Facebook schrieb Uhlmann:

„Wenn ich richtig gezählt habe, habe ich 5 Jahre nicht gesungen. Es wird wirklich Zeit mal wieder damit anzufangen. Warum das so lange gedauert hat werde ich noch mal irgendwann erzählen, aber viel wichtiger: Hier die ersten Konzerte.

Wer sich für Songtitel wie „Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip Hop-Videodrehs nach Hause fährt“ oder „Die Welt hat mir außer Dir nichts mehr zu bieten!“ interessiert liegt goldrichtig. Der Rest kommt einfach mit.