Till Lindemann: „Ich hasse Kinder“ – Songtext und Video

Lyrics / Songtext:

[Strophe 1]

Ich steige in ein Flugzeug ein

Es wird kalt, ich hör‘ es schrei’n

Ich kenne meine Sitzplatznummer

Panik reitet großen Kummer

Ich näher‘ mich der Klagereihe

Immer lauter das Geschreie

Der Angst weicht nun Gewissheit hier

Ein Kleinkind sitzt gleich neben mir

[Pre-Refrain]

Hier die Frage aller Klassen:

„Darf und kann man Kinder hassen?“

[Refrain]

Ich hasse Kinder

Ich hasse Kinder

[Strophe 2]

Der Schreihals turnt jetzt her und hin

Die Mutter blättert ein Magazin

Spricht stumm zum Kind, während sie liest

Und dabei einen Apfel isst

Der liebe Herr Gott will mich strafen

Die Nervensäge will nicht schlafen

Hört überhaupt nicht auf zu schrei’n

Der Vater schläft längst wie ein Stein

[Pre-Refrain]

Hier die Frage aller Klassen:

„Kann und muss man Kinder hassen?“

[Refrain]

Ich hasse Kinder

Ich hasse Kinder

Nein, ich liebe sie

Ja, ich liebe sie

Die Großen und die Kleinen

Doch es müssen meine sein

[Bridge]

Doch ganz plötzlich wird es still

Es lacht mich an, ich bin verzückt

Streck‘ die Hand aus nach dem Kleinen

Da fängt es wieder an zu schrei’n

[Refrain]

Ich hasse Kinder

Ich hasse Kinder

Nein, ich liebe sie

Ja, ich liebe sie

Die Großen und die Kleinen

Doch es müssen meine sein

[Outro]

Ich hasse Kinder

Ich hasse Kinder

Hier kommt die Frage aller Fragen:

„Kann und muss man Kinder schlagen?“

Nein, ich liebe sie

Ja, ich liebe sie

Alle Kinder, groß und klein

Doch sie sollten meine sein

Till Lindemann – „Ich hasse Kinder“

