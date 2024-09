Till Lindemann trotzt Hurrikan – und zeigt Drummer oben ohne

Till Lindemann und sein Instagram-Team frühstücken Clowns

Ulkig, dieser Till Lindemann. Noch ulkiger, dieses Social-Media-Team von Till Lindemann. Auf Instagram teilen der Rammstein-Sänger und seine Leute Fotos von der aktuellen Amerika-Tournee.

Darunter auch das Bild eines Drummers. So viel Make-Up drauf, dass sich gar nicht sagen lässt, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Vor allem deshalb nicht, weil – Achtung, jetzt wird es witzig – die Person am Schlagzeug oben ohne sitzt. Daran erkennbar, dass zwei klassische schwarze Balken, wie bei Yellow-Press-Fotos, über die Brust gelegt sind.

Till Lindemann auf Instagram:

Wer ist Joe Letz?

Bei dem als Monster kostümierten und geschminkten Drummer handelt es sich um Joe Letz. Also um einen Mann. Der 43-jährige New Yorker ist Till Lindemanns Tour-Schlagzeuger, er trommelt aber auch bei Combichrist und Aesthetic Perfection. Für Rammstein sei er auch als Disc-Jockey aktiv .

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Till Lindemann (die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Lindemann eingestellt), fiel auch oft der Name Joe Letz. Auch in Bezug auf die Aftershow-Partys, wie „Bild“ meldete. Demnach habe Letz auch Kontakt gehalten zu Alena Makeeva, die viele der „Partys“ organisiert habe, und diese „Partys“ mitorganisiert, wenn sie nicht zur Verfügung stand.

Wie auf Instagram zu lesen, trat Till Lindemann mit einem Tag Verspätung in Louisville, Kentucky auf. Schuld daran sei auch der Hurrikan Helene gewesen. Die Fans gingen steil, weil der 61-Jährige seine Anhänger nicht im Stich ließ. Nicht nur, weil er bei seiner Show regelmäßig tote Fische ins Publikum schleudert und damit für Ekstase sorgt.

„Awesome performance! You are amazing, Till! You able to shock an audience.You are the best. Love you ❤️“. Oder: „Thank you so much for staying to perform a day later!!! You were one of the only acts I truly cared to see and you all were incredible!! Huge dream to see Rammstein one day!!! 🖤❤️‍🔥❤️‍🔥“.