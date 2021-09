Trinkgeld gehört dazu – Jägermeister startet Initiative für alle Meister der Nacht

Barkeeper*innen, Taxifahrer*innen, Türsteher*innen, Reinigungskräfte und Co.: Meister der Nacht.

Es gab mal eine Zeit, da waren Wochenenden ohne sie undenkbar. Unsere wildesten Nächte mit eiskalten Shots und guten Freunden an der Bar haben sie begleitet. Beim ersten Flirt mit unserer Freund*in standen sie nur wenige Meter neben uns. Von Geburtstagen und Feiern haben sie uns abgeholt, zu den Shows unserer Lieblings-DJs haben sie uns eingelassen. Nichts, was sich von 24:00 Uhr bis 06:00 Uhr früh zwischen verschwitzten Körpern, aufgedrehten Bässen und Kräuterschnaps abspielt, haben sie nicht ermöglicht: die Meister der Nacht.

Bis Mitte März 2020 haben wir uns Wochenende für Wochenende ins Nachtleben und ihre zuverlässigen Hände fallen lassen, doch seit dem ersten Lockdown ist die Welt eine andere geworden. Während sich die Clubkultur für uns seit mittlerweile 18 Monaten wie ein verblasster Traum anfühlt, haben alle Menschen, die beruflich ins Nachtleben eingebunden sind (beziehungsweise waren), ganz andere Sorgen, als nicht mehr richtig feiern zu können.

Ihre Existenzen stehen auf dem Spiel. Keine Drinks um 03:00 nachts, die gemixt werden wollen, keine Heimkehrer*innen, die morgens um halb sechs müde ins Taxi stolpern, keine Warteschlangen vor Shows, die kontrolliert werden müssen.

Gib deinen Meistern der Nacht jetzt etwas zurück

Für all die Meister der Nacht, die nie im Rampenlicht stehen, ruft Jägermeister zusammen mit den Fantastischen Vier nun zur Unterstützung auf. “Meister der Nacht: Trinkgeld gehört dazu.” lautet ihre Devise. Unter trinkgeld-gehört-dazu.de könnt ihr deshalb ab sofort allen Taxifahrer*innen, Barkeeper*innen, Türsteher*innen, Reinigungskräften und Co. etwas für das zurückgeben, was sie euch früher Wochenende für Wochenende ermöglicht haben.

Neben dem Appell, diese Meister der Nacht nicht aus den Augen zu verlieren, diskutieren Jägermeister und die Fantas auch die alte Frage nach dem Trinkgeld. „Trinkgeld ist eine Form von Danke sagen,“ findet Smudo. Kollege Thomas D fügt hinzu, „Ich schätze guten Service wirklich sehr und gebe gerne etwas mehr Trinkgeld.“ Beiden ist klar: Viele Jobs lohnen sich erst durch Trinkgelder. Wer sie bekleidet ist deshalb von vornherein darauf angewiesen, mehr als den ausgehandelten Stundenlohn mit nach Hause zu bringen. Falls du dir selbst noch unsicher bist, ob und wieso Trinkgeld ein unverzichtbares Zeichen von Dankbarkeit und Wertschätzung ist, erfährst du auf trinkgeld-gehört-dazu.de gleich auch 5 gute Gründe für Trinkgeld.

Sweater gefällig? Jägermeister spendet Merch-Erlöse

Gut aussehen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Mit dem limitierten “Die Nacht braucht Meister”-Sweater von Jägermeister schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. 100 Prozent des Erlöses werden von Jägermeister an den gemeinnützigen Verein Alarmstufe Rot e. V. gespendet, der mit Soforthilfen hilfsbedürftige Personen aus dem Nachtleben unterstützt.

Hilf mit, die Meister der Nacht durch diese Krise zu führen und sorge damit gleichzeitig dafür, dass wir uns nach der Pandemie irgendwann wieder Haut an Haut die Seele vom Leib tanzen können. Spende jetzt auf trinkgeld-gehört-dazu.de oder gönn dir einen der limitierten Sweater im Bundle mit der limited Edition Jägermeister-Flasche. Und wenn du das nächste Mal im Club, in einer Bar, oder auf dem Weg dazwischen von einer Serviceleistung profitierst, dann denk daran: Trinkgeld gehört dazu. Denn es „Stimmt so.“ passt immer.

Gewinnspiel: Limitiertes Jägermeister-Merch und Konzertkarten für die Fantastischen Vier

Natürlich seid auch ihr ein unverzichtbarer Bestandteil des Nachtlebens: Party-Begeisterte, Musik-Fans und Tanzwütige. Deshalb verlost Jägermeister 3 exklusive Supporter Bundles an euch. Jedes Bundle besteht aus einer Limited Edition Flasche Jägermeister, einem der limitierten “Die Nacht braucht Meister”-Hoodies sowie je zwei Tickets für die Jubiläums-Tour der Fantastischen Vier im Jahr 2022.

30 Jahre live, 30 Jahre Deutschrap-Geschichte. Die Fantastischen Vier haben in den 90ern und frühen 2000ern musikalische Meilensteine gesetzt und Rap auf Deutsch von nischigen Jams ins Radio und die Charts manövriert. Aus unserer Popkultur sind sie seitdem nicht mehr wegzudenken. Ihre sensationelle Karriere feiern sie nächstes Jahr mit ihrer Jubiläums-Tour in ganz Deutschland. Mit dabei: DJ-Legende DJ Thomilla und Reggae-Star Gentleman.

Wie ihr teilnehmen könnt?

Ganz einfach! Jetzt euren Meister der Nacht auf Facebook oder Instagram mit #trinkgeldgehoertdazu @-taggen und schon nehmt Ihr automatisch an der Verlosung teil. Teilnahme möglich ab 18 Jahren.