Virales Video: Kleines Mädchen weint, weil sie Slayer nicht sehen darf

Sweater, Jogginghosen, T-Shirts und die legendäre M-65 Jacke haben ein Metal-Makeover von Slayer bekommen. ME.STYLE zeigt alle Styles aus der ersten Kooperation der Skater-Marke mit den Metallern, die ab dem 10. November 2016 erhältlich sein wird.



Nachdem die Hipster-Marke Supreme bereits mit Black Sabbath zusammengearbeitet hat, kommt nun eine neue Metaller-Linie in den Handel: eine lässige Leisurewear-Kollektion mit Slayer. Vor wenigen Stunden erst wurde die Kooperation von Supreme via deren Instagram-Account bekannt gegeben. „So viel Aggression, so viel Wohlgefühl, so viel Blut, so viele Tränen“, heißt es dabei in dem Video-Kommentar, der unter Konzert-Aufnahmen der Trash-Metaller gelegt wurde. https://www.instagram.com/p/BMezjpfB7vS/?taken-by=supremenewyork Die Image-Fotos zur Kollektion sind düster im Look der Metaller gehalten, spielen aber mit der typischen Supreme-Ästhetik, indem Vans-Sneakers oder ein Skateboard integriert werden. In New York, Los Angeles, London und Paris wird die Linie ab…