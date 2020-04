Volontär*innen für den Musikexpress gesucht – jetzt bewerben!

Das wird Dich auch interessieren





Die Axel Springer Akademie in Berlin gilt als fortschrittlichste Journalistenschule im deutschsprachigen Raum. Jedes Jahr bieten wir bis zu 40 jungen Talenten eine umfassende crossmediale Ausbildung. Online, Print, TV, Video, Audio, Social Media: Wir trainieren mit Ihnen alle Mediengattungen. Daneben sammeln Sie sehr viel praktische Erfahrung in den Redaktionen unseres Hauses. Am Ende sind Sie exzellent auf alle Herausforderungen als Redakteur/in oder Reporter/in vorbereitet und haben sehr gute Perspektiven in Europas führendem Digital-Verlag.

Bewerbungen für einen Ausbildungsstart im Januar oder Juli 2021 sind noch möglich! Bewerbungsschluss ist der 1. Juni 2020.

Die Bewerbung an der Axel Springer Akademie erfolgt in mehreren Schritten. Nachdem Sie bis spätestens 1.6.2020 das Bewerbungsformular ausgefüllt und Ihre Bewerbungsreportage an uns geschickt haben, sichten wir Ihre Unterlagen ausführlich. Wenn Sie es in die zweite Runde des Auswahlverfahrens geschafft haben, laden wir Sie im Juli 2020 zu einem Testtag nach Berlin ein, Sie schreiben wieder eine Reportage und legen einen Wissenstest ab. In der dritten und letzten Runde findet ein Gespräch mit der Akademie-Leitung und den Chefredaktionen des Verlags statt. Wenn sich die aktuelle Situation wegen des Corona-Virus nicht ändern, finden Runde 2 und 3 online statt. Mehr dazu demnächst.

So läuft die Bewerbung schrittweise ab:

1. Bewerben Sie sich! Für eine Bewerbung an der Axel Springer Akademie gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Was Sie mitbringen müssen sind Talent und Leidenschaft für den Journalismus.