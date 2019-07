Wir verlosen Tickets für das Festival Big Day Out

Alle zwei Jahre geht es in Anröchte rund. Davon konnten sich in den vergangenen Jahren bereits Top-Acts wie Die Fantastischen Vier, Billy Talent, Beatsteaks, Kraftklub, Sportfreunde Stiller, Deichkind, Alligatoah, Farin Urlaub Racing Team, K.I.Z., Good Charlotte, Jan Delay & Disko Nr.1, In Extremo, Bad Religion, Silbermond, Guano Apes und viele mehr überzeugen. Und auch 2019 präsentiert die JZI Anröchte e.V. ein Programm, mit dem das Big Day Out Festival seinem Ruf als lautstärkste Sehenswürdigkeit der Region garantiert gerecht wird.

Ob Rock, Rap, Metal oder Punk – auch auf dem Big Day Out 10.0 Festival ist musikalisch wieder für so ziemlich jeden etwas dabei. Den besonderen Reiz des Big Day Out Festivals machen aber natürlich nicht nur die großartigen Live-Acts aus. Das Gelände am Anröchter Bürgerhaus besticht durch seine zentrale Lage – mitten in der Stadt und doch im Grünen. Komfortabel mit Shuttle-Bussen erreichbar ist auch 2019 der Zeltplatz – gesäumt von Bäumen, in Sprungnähe zum Waldfreibad, einem Fußballplatz und einer Beach-Volleyball-Anlage.

In diesem Jahr wird das Big Day Out vom 02. bis zum 03. August 2019 in Anröchte veranstaltet.

Bisher bestätigt:

BEGINNER, BULLET FOR MY VALENTINE, FETTES BROT, THE SUBWAYS, VON WEGEN LISBETH, BEYOND THE BLACK, TEESY, HENNING WEHLAND, WINGENFELDER, MEGALOH, B-TIGHT, TRISTAN BRUSCH, DEINE COUSINE, FLOOOT, CITY KIDS FEEL THE BEAT, APRIL ART, HERMETRIK, D’ANGEROUS.

Verlosung

Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2×2 Tickets für das Big Day Out.

Beantwortet einfach folgende Frage, um an der Verlosung teilzunehmen:

Wo wird das Big Day Out alle zwei Jahre veranstaltet?

