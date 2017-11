„Yesterday and Today“: Das seltenste Beatles-Album steht zum Verkauf

YESTERDAY AND TODAY hätte just another Beatles-Compilation sein können, wäre da nicht das Cover: Metzgerkittel tragend lächeln die Fab Four in die Kamera, umgeben von Fleischbrocken und Puppenteilen. Während das Label rasch eine zahme Variante auf den Markt brachte, wurden die Originale zum Sammlerstück: 2006 zahlte ein Fan 39 000 Dollar für ein Exemplar.