10 Netflix-Hacks, die Euch den Abend retten (selbst den Netflix-Profis)

Foto: Nicolas Savignat. All rights reserved.

Da die Abendgestaltung aufgrund der Covid-19 Pandemie immer noch eingeschränkt ist, geben wir Euch hier zehn hilfreiche Tipps und Zusatzfunktionen für Euren nächsten Filmabend oder Serienmarathon an die Hand. Damit macht die nächste Netflix-Session garantiert doppelt so viel Spaß!

Film- und Serien-Bewertungen direkt beim Scrollen sehen

Wenn einem der Netflix-Algorithmus nicht gerade zum x-ten Mal das selbe neue Original vorschlägt, kann man oft genug nichts mit den Titeln anfangen. Dann fragt man sich fast jedes Mal: Worum geht es noch gleich? Und lohnt es sich überhaupt darin die nächsten sechs Stunden zu investieren? Abhilfe schaffen natürlich Reviews (wie bei uns), aber auch Rating-Seiten wie IMDb oder Rotten Tomatoes. Doch das alles erfordert eine aktive Recherche. Besser noch, Ihr installiert Euch im Browser den sogenannten „Netflix Enhancer“. Mit dem Chrome-Plugin werden Euch nämlich schon beim Scrollen am Computer die jeweiligen Ratings direkt in Netflix unterhalb des Titels eingeblendet. Sie sind als Add On für den Browser Eurer Wahl verfügbar.

Audiobeschreibung zum Nebenbeibingen

Ihr schaut Netflix gerne nebenbei? Dann ist die Audiobeschreibung genau das richtige Tool für Euch. Sie liest nämlich vor, was in einer Szene passiert. Und das ist nicht nur super für sehbeeinträchtigte Personen, sondern auch wenn Ihr gerade mit den Augen woanders seid (beim Putzen, Kochen oder beim Sport). So müsst Ihr Euren Serienmarathon nicht unterbrechen und die Szenen werden zum Hörbuch. Die Funktion lässt sich einfach unten rechts im Audio-Menü aktiveren – sie steht allerdings leider noch nicht für alle Serien zur Verfügung.

Hier findet Ihr alle Titel mit deutscher Audiobeschreibung.

Mit anderen synchron schauen

In Zeiten von Social Distancing fällt das gemeinsame Bingen mit Freunden aktuell flach. Allerdings bietet die Chrome-Erweiterung „Netflix Party“ eine Lösung. Mit dem Tool könnt Ihr nämlich jeden Netflix-Titel zusammen mit anderen schauen – egal, wo sich Euer Streaming-Date auf der Welt gerade befindet. Und ein Chat-Fenster gibt es passenderweise gleich mit dazu.