„XO Kitty“ Staffel 3: Lana Condor kehrt als Lara Jean zurück

„XO Kitty“ Staffel 3 feiert am 2. April 2026 Premiere auf Netflix. Lana Condor kehrt als Lara Jean zurück und besucht Kitty in Seoul. Alles zur finalen Staffel.

Der Hype um die Filmadaption der „To All the Boys I’ve Loved Before“-Bücher von Jenny Han war riesig. Schon 2018 wurde die Geschichte von Lara Jean Covey und Peter Kavinsky in drei Teilen verfilmt. Alle drei Filme wurden echte Netflix-Hits. 2022 wurde die andere Buchreihe der Autorin, „The Summer I Turned Pretty“, als Serie verfilmt und feierte einen noch größeren Erfolg beim Streamingdienst Amazon. Die dritte Staffel erreichte in den ersten 70 Tagen weltweit über 70 Millionen Zuschauer:innen.

XO Kitty: Das Spin-off zur „To All the Boys“-Welt

Rund um die „To All the Boys…“-Verfilmungen erweiterte Netflix das Universum schließlich mit der Serie „XO Kitty“. Im Mittelpunkt steht Laras jüngere Schwester Kitty Covey als Hauptfigur. Schauspielerin Anna Cathcart schlüpfte dafür erneut in die Rolle, die sie bereits in den Young-Adult-Filmen innehatte.

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In der Serie besucht die jüngere Schwester dasselbe koreanische Eliteinternat, an dem auch ihre verstorbene Mutter einst gelernt hatte. Dort begegnen ihr Drama, Jungs und neue Freundschaften.

Dritte und finale Staffel: Kittys Abschlussjahr

Nun kehrt die dritte und zugleich finale Staffel des Spin-offs zurück. Kitty geht erneut für ihr Abschlussjahr an die KISS. Dort möchte sie unvergessliche Zeit mit ihren Freunden verbringen und ihre Familie sowie Korea weiter kennenlernen. Auch die Liebe spielt wieder eine Rolle – so muss sie ihre komplizierte Beziehung zu Min Ho klären.

Lana Condor kehrt als Lara Jean zurück

Die „XO Kitty“-Fans dürfen sich auf einen besonderen Gastauftritt in der dritten Staffel freuen. Nachdem in der zweiten Staffel bereits Noah Centineo als Peter Kavinsky in die „To All the Boys…“-Welt zurückgekehrt war, bekommt nun auch Lana Condor, die Darstellerin der Lara Jean, einen Part im Spin-off. Das war seit dem Start der Serie der Wunsch vieler Fans – immerhin war Lara Jean die Protagonistin der ursprünglichen Buch- und Filmreihe. In der dritten Staffel wird dieser Wunsch endlich Wirklichkeit.

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Die Schauspielerin schlüpft wieder in die Rolle der großen Schwester und wird Kitty in Seoul besuchen und ihr Unterstützung anbieten.

Lana Condor freute sich sehr auf ihr Cameo in der finalen Staffel. Ihr Comeback wurde lange geheim gehalten – sogar im Skript zur Serie wurde ein anderer Name für sie verwendet. Sie erklärte, es sei schwierig für sie gewesen, ihren Auftritt nicht zu verraten. Zudem erzählte sie, wie schön es für sie war, wieder mit Anna Cathcart zu spielen, die sie kennt, seitdem diese die Rolle der Kitty mit 15 Jahren übernahm.

Die dritte Staffel des Spin-offs feiert am 2. April 2026 ihre Premiere auf Netflix.