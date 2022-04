3rd Secret: Mega-Supergroup aus Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden

Es gab Blind Faith, Emerson, Lake & Palmer oder CSNY. So genannte Supergroups vergangener Rock-Epochen, die sich aus früheren Mitgliedern prominenter Band zusammensetzten. In einer Leserumfrage des amerikanischen ROLLING STONE wurden im August 2016 die Traveling Wilburys, gefolgt von Cream, zur supersten Supergroup gewählt. Aufgrund der nicht immer einfachen Persönlichkeiten der Starmusiker steckt viel Sprengkraft in diesen Konstellationen, was dann oftmals zu Ego-Krisen und baldiger Trennung führte.

Krist Novoselic ist bislang nicht für seine übermäßige Exzentrik bekannt. Der Ex-Nirvana-Bassist hat sich nun dem Schlagzeuger von Pearl Jam, Matt Cameron, und Soundgarden-Bassist Kim Thayil angeschlossen. Gemeinsam mit Gitarrist Bubba Dupree sowie den Musikerinnen Jilian Raye und Jennifer Johnson. Unter dem Namen 3rd Secret bildet das Sextett die Supergroup des Grunge. Eine Art Monsters of Seattle der 2020er-Jahre.

Im Gespräch mit dem „NME“ hatte Krist Novoselic im Februar gewohnt wortkarg erwähnt, dass er an einer „neuen Sache“ arbeiten würde. In einem Tweet von seinem zwischenzeitlich gelöschten Account kündigte er später nicht minder kryptisch an, er wäre mit der Veröffentlichung einer Platte beschäftigt. Es gäbe aber noch ein paar Probleme zu lösen. „Doch das ist ein Geheimnis, also niemandem verraten!“

Wie es sich für ein Projekt mit diesem Namen gehört, ist die Titelliste erst mit dem Erscheinen des ersten Albums bekannt geworden. Stilistisch bewegen sich Songs wie „I Choose Me“ oder „Diamond in the Cold“ im Neo-Grunge-Segment. Mit dröhnenden Gitarren und kraftvollen Backbeats im Wechselspiel. Der Auftakt mit „Rhythm of the Ride“ driftet eher in die Folk-Richtung.

Als wollte er der Geheimniskrämerei ein Ende bereiten, postete Matt Cameron kürzlich ein Instagram-Bild des neuen Teams, standesgemäß auf der Bühne im „Museum of Pop Culture“ in Seattle. Gitarristin Jilian Raye wiederum, die zusammen mit Novoselic auch in der Band Giants in the Trees musiziert, veröffentlichte das Coverlayout von 3rd Secret.