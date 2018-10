ABAY treten diesen Sonntag in der „Lindenstraße“ auf

Foto: Screenshot. All rights reserved.

In der am kommenden Sonntag, dem 21. Oktober, ausgestrahlten Folge Nr. 1692 der „Lindenstraße“ werden ABAY als musikalischer Gast auftreten. Die Band um den Sänger Aydo Abay wird ihren Song „Love“ vom aktuellen Album LOVE AND DISTORTION performen.

Wer sich fragt, wie und vor allem ob ABAY in die Lindenstraße passen, kann sich hier einen ersten Eindruck verschaffen: (Spoiler: Es geht um Hans Beimer.)

Ab dem 24. Oktober gehen ABEY zusammen mit Razz auf Tour.

Hier die Termine für die acht Konzerte:

24.10.18 – Stollwerck (Köln)

26.10.18 – Mojo Club (Hamburg)

27.10.18 – Schlachthof (Bremen)

28.10.18 – Heimathafen (Berlin)



30.10.18 – Forum (Bielefeld)



31.10.18 – Schlachthof (Wiesbaden)



01.11.18 – Ampere (München)



02.11.18 – BHF Langendreer (Bochum)



Tickets gibt es im Four-Artists-Webstore.

Für die Jüngeren: Was ist denn die „Lindenstraße“?

Die Lindenstraße ist ein Urgestein in der deutschen Fernsehlandschaft. Seit 1985 läuft die vom WDR produzierte „Erste Deutsche Seifenoper“. Mit einem Jahresschnitt von 2,1 Millionen Zuschauern, ist die Lindenstraße schon lange kein Kassenschlager mehr, der Kultstatus ist ihr aber, trotz des leicht angestaubten Rufes, erhalten geblieben.

Neben diverser Dramen wie EHEC-Erregern auf Salat, tödlichen Feuerbrünsten, Mord (mittels Bratpfanne) und ganz vielen Spiegeleiern, hat die Serie aber auch immer versucht, den Finger am Puls der gesellschaftlichen Entwicklung zu halten. Probleme, wie der Umgang mit Rassismus, AIDS, Homosexualität, Einsamkeit im Alter, wurden genauso thematisiert wie Behinderungen, sozialer Wandel und Umweltverschmutzung.

Kurzum, die banalen Dinge des Alltags werden mit einer Priese globaler Probleme gewürzt. Ob diese Form der wöchentlichen Darbietung im Zeitalter von Netflix und Co. allerdings noch zeitgemäß ist, steht in den Sternen. Seit Jahren gibt es Gerüchte über eine baldige Absetzung, momentan läuft der Produktionsvertrag bis Ende 2019.