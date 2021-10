Adeles neue Single „Easy On Me“ bricht Streaming-Rekord von BTS

Adele bricht mit ihrer neuen Single weiterhin Rekorde: Nachdem das von Xavier Dolan gedrehte Musikvideo zu „Easy On Me“ innerhalb von drei Tagen nach seiner Veröffentlichung auf YouTube über 71 Millionen Aufrufe zählt, vermeldet Streamingdienst Spotify nun weitere Ausnahmezahlen. „Easy On Me“ ist fortan und bis auf Weiteres der Song, der auf Spotify innerhalb eines Tages am meisten gestreamt wurde.

„Easy On Me“ wurde weltweit am Freitag, den 15. Oktober 2021, über 24 Millionen Male allein auf Spotify im Stream gehört. Damit knackt Adele den bisherigen Rekord von BTS: Die Single „Butter“ der K-Pop-Band schaffte es am 23. Mai 2021 auf 20.9 Millionen Streams.

And just like that, @Adele set a new record 🏆 pic.twitter.com/WIz55hQmln — Spotify (@Spotify) October 15, 2021

„Easy On Me“ ist die Leadsingle aus Adeles viertem Album 30, das am 19. November 2021 erscheinen soll. Die Sängerin schrieb dazu auf Instagram: „I’ve shed many layers but also wrapped myself in new ones. Discovered genuinely useful and wholesome mentalities to lead with, and I feel like I’ve finally found my feeling again. I’d go as far as to say that I’ve never felt more peaceful in my life.“