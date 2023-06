Alena Makeeva: Wer ist die Frau, die die „Row Zero“ bei Rammstein organisieren soll?

Im Zuge der aktuellen Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann ist oft von einer Frau namens Alena Makeeva die Rede, die für den Sänger eine Art Sex-Rekrutierung betreiben soll.

„Row Zero“ — dieser Begriff taucht im Rahmen der aktuellen Missbrauchsvorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann häufig auf. Gemeint sind damit jene angeblich vorab ausgewählten Personen, die bei Rammstein-Shows direkt vor der Bühne stehen dürfen. Dabei soll es sich um Frauen handeln, die für Sex mit dem Sänger rekrutiert werden. Dafür verantwortlich zeichnen soll eine Frau namens Alena Makeeva.

Makeeva, so schreibt „Die Welt“ in einem aktuellen Bericht, sei eine „schlanke, dunkelhaarige Frau Mitte dreißig“, die sich selbst auf ihrer Instagram-Seite als „Casting Director“ der Band bezeichnet. In die Showbranche habe es die gebürtige Russin laut eigenen Angaben gezogen, um Stars nahe zu sein. Auf Makeevas Social-Media-Profil ist sie mit etlichen Prominenten zu sehen, unter anderem mit Nick Cave, Iggy Pop, Marilyn Manson — und natürlich mit Lindemann.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine ihrer Aufgaben soll es sein, weibliche Rammstein-Fans online zu kontaktieren und ihnen Zutritt zur Row Zero zu versprechen. Dort, so „Die Welt“ weiter, werden die Frauen von der Crew gefilmt oder fotografiert und anschließend von Lindemann für die Pre- oder Afterparty ausgewählt. „Die Frauen werden dann in einen Raum gebracht, wo sie ihre Handys abgeben müssen und dann Wodka, Prosecco und Snacks bekommen. Lindemann ist nach diesen Berichten oft das einzige anwesende Bandmitglied. Manchmal ist er gut gelaunt und höflich, ein anderes Mal wirft er Kühlschränke um. Nach den Konzerten geht es dann weiter“, heißt es in dem Artikel.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Besessen von Lindemann“

Makeeva selbst soll laut Insiderquellen des Magazins „besessen von Lindemann“ sein. Von einer Frau mit Row-Zero-Erfahrung wird sie hingegen als „nett“ und „eine von uns“ beschrieben. Makeeva soll den Frauen vorab ganz genaue Anweisungen zum gewünschten Dresscode geben: „Gutes Make-up, gepflegte Haare, elegante Cocktailkleider in hellen, leuchtenden Farben, Sommerblumen. Bitte nicht ganz in Schwarz. Wenn es sein muss, dann mischt es mit anderen Farben.“

Makeeva — laut den Berichten eine Schlüsselfigur in dieser Affäre — sehe die Sex-Rekrutierung für Lindemann als Gefallen für die Frauen an — denn sie würde damit Träume wahr werden lassen. Dass Frauen aus der Row Zero Drogen verabreicht wurden, bestreitet sie indes vehement. Auf Kontaktanfragen der „Welt“ und die Bitte um Stellungnahme sei Makeeva bislang nicht eingegangen.