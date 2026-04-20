Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler nach Hirnblutung: „Nichts ist wie es war“

Alina Süggeler erlitt nach „Sing meinen Song“-Dreh eine Hirnblutung. Dies hat ihr Leben grundlegend verändert.

Statt Aufbruchsstimmung nach einem TV-Auftritt folgte ein medizinischer Notfall: Die Frontfrau der Band Frida Gold, Alina Süggeler, hat nach eigenen Angaben eine Hirnblutung erlitten. Wenige Tage nach der Rückkehr von Dreharbeiten zur Vox-Musikshow „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ in Südafrika sei es zu dem Vorfall gekommen, teilte die 40-Jährige auf Instagram mit.

Die Musikerin verbrachte nach eigenen Angaben rund drei Wochen auf der Intensivstation und im Krankenhaus. Fotos, die sie veröffentlichte, zeigen sie geschwächt und an medizinische Geräte angeschlossen. Der Vorfall habe nicht nur ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigt, sondern auch ihr Selbstverständnis und ihre Wahrnehmung grundlegend verändert, schrieb Süggeler.

Dreharbeiten in Kapstadt und TV-Ausstrahlung parallel zur Genesung

Die aktuelle Staffel von „Sing meinen Song“, moderiert von Johannes Oerding, wurde in Kapstadt produziert und läuft derzeit im Fernsehen. Süggeler gehört zu den Teilnehmerinnen der 13. Staffel, die bereits aufgezeichnet wurde, bevor die gesundheitlichen Probleme auftraten.

Nach einem „stürmischen“ Start ins Jahr mit Tourvorbereitungen, Videodrehs und weiteren Projekten habe sich ihr Blick auf diese Phase inzwischen verändert. Sie blicke heute sowohl dankbar auf die intensive Zeit zurück als auch mit einer neuen Perspektive auf ihr Leben, erklärte die Sängerin.

Persönliche Worte zur aktuellen Situation

In ihrem Statement beschreibt Süggeler einen veränderten Umgang mit sich selbst und ihrem Alltag. Sie nehme die Tage bewusster wahr und begegne ihrem Körper mit größerer Aufmerksamkeit. Unterstützung erfahre sie dabei von ihrer Familie und ihrem Team.

„Nichts ist wie es war, aber alles in Bewegung“, fasste die Musikerin ihre aktuelle Situation zusammen. Ihre Aussagen lassen offen, wann sie wieder vollständig ins Berufsleben zurückkehren wird.

Zum Instagram-Posting:

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Frida Gold: Zwischen Pop-Erfolg und künstlerischer Weiterentwicklung

Die Band Frida Gold wurde Anfang der 2000er-Jahre gegründet und zählt zu den bekanntesten deutschsprachigen Pop-Acts ihrer Generation. Mit Songs wie „Wovon sollen wir träumen“ oder „Liebe ist meine Rebellion“ gelang der Gruppe um Alina Süggeler und Andi Weizel der Durchbruch. In den vergangenen Jahren entwickelte sich Frida Gold künstlerisch weiter und setzte verstärkt auf persönliche, teils introspektive Themen.

Parallel zu musikalischen Veröffentlichungen war Frida Gold immer wieder in TV-Formaten präsent und nutzte diese als Plattform für ihre Musik. Die Teilnahme an „Sing meinen Song“ markiert einen weiteren Schritt in dieser Entwicklung.