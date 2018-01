„All The Stars“: Kendrick Lamar veröffentlicht Titeltrack zum Marvel-Film „Black Panther“

Kendrick Lamar und SZA haben mit „All The Stars“ den Titeltrack zum neuen Marvel-Superhelden-Film „Black Panther“ veröffentlicht. Der erstmals 1966 erschienene Comic kommt am 15. Februar in die Kinos, verfilmt von Ryan Coogler („Fruitvale Station“).

Bereits in seinem Video zu „LOVE.“ hatte Kendrick Lamar seine Beteiligung am Soundtrack des Blockbusters angekündigt, der Umfang war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt. Jetzt wissen wir, dass K-Dot nicht nur gemeinsam mit SZA den Titeltrack „All The Stars“ aufgenommen hat, sondern den restlichen Soundtrack mit seinem Label Top Dawg Entertainment als Compilation-Album zusammengestellt hat. Der Soundtrack erscheint bereits am 9. Februar.

Hört Euch „All The Stars“ von Kendrick Lamar featuring SZA hier an:

Mit Kendrick Lamar (7) und SZA (5) finden für den „Black Panther“-Titeltrack zwei der am häufigsten bei den Grammys 2018 nominierten Künstler zusammen. Die komplette Nominierten-Liste für den weltweit größten Musikpreis findet Ihr hier: