NSFW: Kendrick Lamar teilt neues „Love“-Video

Dass auch 2017 wieder das Jahr von Kendrick Lamar war, weiß jeder, der auch nur einen Blick in eine beliebige Liste der Alben des Jahres geworfen hat – zum Beispiel in unsere. Dort landete Lamar mit DAMN. nämlich auf dem zweiten Platz. Dessen Vorgänger TO PIMP A BUTTERFLY schaffte es sogar an die Spitze unserer 50 besten Alben des Jahres 2015.

Wer noch immer nicht überzeugt ist, dem gibt Lamar eine weitere Chance: Der Rapper hat ein neues Video zu seinem Song „Love“ gedreht, und das wird allerorten als „Not Safe For Work“ tituliert, weil nackte Haut zu sehen ist.

Das Video wurde von Dave Meyers and the Little Homies umgesetzt. Und wem selbst das nicht gefällt, dem gibt Lamar bald noch eine weitere Chance: 2018 wird auf Europatournee kommen. Mit James Blake als Support.