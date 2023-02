Alle Infos zum Toten-Hosen-Benefizkonzert „Drei Akkorde für deine Spende“: Tickets, Anfahrt, Stream und Radio

Campino mit den Toten Hosen am 3. Oktober 2015 auf dem Heldenplatz in Wien beim „Voices Of Refugees“-Benefizfestival

Am heutigen Freitag (24. Februar) findet das ausverkaufte Benefizkonzert der Toten Hosen, der Donots und von Thees Uhlmann statt. Die Musiker unterstützen unter dem Motto „Drei Akkorde für deine Spende“ die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei. Sie spielen vor etwa 10.500 Menschen im PSD Dome in Düsseldorf. Campino sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: „Wir sind keine Band der besinnlichen Stunden. Es wird laut und wild.“

Anfahrt und Konzertbeginn

Die Show beginnt um 21.30 Uhr. Sie wurde wegen des Zweitliga-Spiels Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig verschoben. So sollen es Fußball- und Hosen-Fans pünktlich zur Veranstaltung schaffen können.

Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr. Da die Karten personalisiert sind, wird es Ausweiskontrollen geben. Teilnehmende werden gebeten, rechtzeitig dazu sein und sich auf Wartezeiten am Eingang einzustellen.

Zudem ist es ratsam, mit Bus und Bahn zum Veranstaltungsort zu kommen – am PSD Dome gibt nur 2250 Parkplätze. Die Rheinbahn hat für den Abend den Linientakt verkürzt und zusätzliche Bahnen im Einsatz. Es gibt auch extra Busse, die zwischen Arena und Dome pendeln, um die Fortuna-Fans rechtzeitig zur Veranstaltung zu bringen.

Liveübertragung

Alle, die kein Ticket bekommen haben, können die Auftritte ab 21.30 Uhr im Radio auf WDR 2, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, SWR3 und SR 1 verfolgen. Zudem streamt die Telekom sie live auf MagentaMusik und MagentaTV.

Spenden

Der Erlös aus dem Ticketverkauf wird an das Deutsche Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International überwiesen – die Organisationen haben bereits je 200.000 Euro erhalten. Auch sollen die Einnahmen aus der Gastronomie gespendet werden. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller hofft, dass so nochmal 350.000 Euro zusammenkommen. Außerdem gibt es ein Solidaritäts-T-Shirt, das zum Selbstkostenpreis hergestellt wird. Den PSD Dome stellt die Stadt kostenlos zur Verfügung , die Musiker*innen treten ohne Gage auf, und viele Mitarbeitende spenden ihren Lohn.