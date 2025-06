11 Fakten über Pop im „Tatort“

9 Fakten, die man über Bambi in der Popkultur wissen muss

Dass der „Tatort“ Pop ist, merkt man daran, wie stark er polarisiert. Und wie bekannt die verschiedenen Kommissar-Konstellationen sind. Hinzu kommen in den längst mehr als 50 Jahren „Tatort“-Historie viele echte Pop-Momente. Hier elf der interessantesten.

1. Udo Lindenberg

Knut Hinz, später in der „Lindenstraße“ Berta-Griese-Lover Hajo, personifiziert 1974 Kommissar Brammer, der ein Konzert von Udo Lindenberg besucht und diesen direkt nach der Zugabe fragt: „Unheimlich schön, aber sag mal, kommt ,Candy Jane‘ eigentlich mit auf die neue LP drauf?“

2. Nastassja Kinski

Nachdem 1977 der „Tatort“ „Reifezeugnis“ gelaufen ist, wird Nastassja Kinski über Nacht zum Popstar. Ihre Darstellung der Schülerin Sina Wolf, die ein Verhältnis mit dem Lehrer Fichte hat, zählt zu den Must-See-Momenten der Serie. Kurz danach geht sie nach Hollywood. Lehrer Fichte-Darsteller Christian Quadflieg wird „Landarzt“ im ZDF.

3. Tangerine Dream, Klaus Lage und Chris Norman bzw. Dieter Bohlen

„Das Mädchen auf der Treppe“ von Tangerine Dream ist 1982 einer der ersten von vielen Schimanski-Songs, die zu Erfolgen werden. Weitere Hits: Klaus Lages „Faust auf Faust“ oder „Midnight Lady“, von Dieter Bohlen geschrieben, von Chris Norman gesungen.

4. Die Toten Hosen

Ein „Tatort“ mit Manfred Krug und Charles Brauer aus dem Jahr 1987, leider immer noch aktuell: In „Voll auf Hass“ terrorisieren Nazi-Skins eine türkischstämmige Familie. Als linke Punkband treten die Toten Hosen auf, gezeigt wird eine Konzertszene, aus der Fabrik in Altona. Irre: Bei einer Wiederholung 1993 wird die Ausstrahlung unterbrochen, weil sich Zuschauer:innen massiv wegen einer Gewaltszene von Skins beschweren. Hintergrund: Wenige Tage zuvor waren beim von Nazis verübten Brandanschlag von Solingen fünf Menschen türkischer Abstammung ums Leben kommen. Die Toten Hosen sind 1994 in der 300. Folge „Und die Musi spielt dazu“ noch einmal zu sehen, als maritime Volksmusikgruppe Andi & die Wasserratten.

5. Rio Reiser

Rio Reiser spielt im „Tatort“ „Im Herzen Eiszeit“ 1995 die Figur des Reinhard Kammermeier. Der Fall handelt von einem Überfall auf das Modegeschäft von Rudolph Moshammer (der auch selbst mitspielt). Rio Reiser spielt einen Veteranen der alten Münchener Hausbesetzerszene, der Titelsong „Träume“ ist eine seiner letzten Kompositionen vor seinem Tod 1996.

6. Bela B.

Ecstasy wollen und Zyankali bekommen, das ist natürlich Scheiße. Passiert ist das im „Tatort“ „Totentanz“ einer Schauspielerin, die im hippen Münchener Club zur Musik von DJ Lupo tanzen wollte. Gedreht wurde in der Originalkulisse des Techno-Ladens „KW“, den Star-DJ gibt Bela B., der zuletzt auch für die Krimi-Konkurrenz „Polizeiruf 110“ gedreht hat, zu sehen später im Jahr.

7. Jeanette Biedermann

Im Bremer „Tatort“ „Schwelbrand“ (2007) hat das Ermittlerduo einen Mord im Vorfeld eines „Live-Konzerts gegen Rechts“ aufzuklären. Das Opfer ist die Assistentin von Popsängerin Dana, personifiziert von Jeanette Biedermann. Wer’s war? Na, der Star selbst. Dana hat nämlich eine Nazi-Vergangenheit – und wurde vom späteren Mordopfer erpresst. Bei der Konzert-Simulation auch dabei: Mia. und Revolverheld.

8. Ferris MC

Albtraum aller Hochzeitspaare? Ferris MC crasht die Party! Zu sehen im Bremer „Tatort“ „Hochzeitsnacht“ von 2012.

9. Roland Kaiser

Schlagerkönig Roland Kaiser wohnt in Münster, es war nur eine Frage der Zeit, bis die „Tatort“-Komiker von dort ihn einbeziehen. 2013 ist es so weit: In „Summ, Summ, Summ“ spielt Roland Kaiser, ha, ha, ha, Roman König: Schlagerstar mit Schmusegarantie.

10. Klaus Doldinger

2016 bekommt Klaus Doldinger, Komponist der Titelmusik, eine Hommage im Kölner „Tatort“ „Wacht am Rhein“: Als Straßenmusiker improvisiert er mit Saxofon über seine Melodie.

11. Element Of Crime, AnnenMayKantereit, Voodoo Jürgens und Clueso

Vier noch nennenswerte Kurzauftritt: Element Of Crime sorgen 2018 für das rührende Ende der Tschirner/Ulmen-Episode „Der irre Iwan“; im Hamburger „Tatort“ „Böser Boden“ hört Wotan Wilke Möhring auf dem Kiez AnnenMayKantereit zu; 2018 gastiert Voodoo Jürgens im Wiener Dialekt-Feuerwerk „Her mit der Marie“; Christiane Rösinger brilliert in der schwäbischen ÖkoMilieu-Folge „Das ist unser Haus“ und Clueso zeigt sich im Ludwigshafen-„Tatort“ „Hetzjagd“.