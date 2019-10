Alle Jahre wieder: Casper kündigt Termin für das „Zurück Zuhause Festival“ an

View this post on Instagram

wir gehen in die mittlerweile siebte ausgabe des zurück zuhause festivals am 14.12. in bielefeld im lokschuppen! eine tradition auf die wir uns jedes jahr ganz besonders freuen. dahin, wo alles angefangen hat – zuhause nämlich! mal wieder in alter besetzung solo unterwegs…..wobei, ganz „solo“ nicht: es wird wieder jede menge special guests geben und starke, von kennerhand persönlich ausgewählte bands die an dem abend auch noch spielen. kommet nach bielefeld, kommet zurück zuhause nämlich! der VVK startet am donnerstag dem 24.10. um 17:00h exklusiv auf krasserstoff.com! – @zuhause_festival @krasserstoff #zzh19