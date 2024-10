Casper bringt Live-Album und Konzertfilm raus

Wer nicht bei Caspers Bielefeld-Gig war, kann sich so zumindest im Nachhinein einen Eindruck verschaffen.

Am 15. Juni 2024 performte Casper noch in der Schüco-Arena in Bielefeld, nun gibt er uns das ausverkaufte Konzert auch für Zuhause mit. Das Live-Album mit dem Titel CASPER – LIVE IN BIELEFELD soll mitsamt Konzertfilm am 13. Dezember erscheinen.

Das Werk wird sowohl auf Vinyl als auch als CD erhältlich sein. Und den Gig als Film kann man sich dann auch auf Caspers Internetseite im Stream anschauen.

Für die, die dabei waren: Ebenso besteht die Möglichkeit, eigene Live-Fotos von der Show hochzuladen und diese als Fotoprint zu erhalten.

Trailer zu CASPER – LIVE IN BIELEFELD:

Warum gerade der Auftritt für die Nachwelt festgehalten werden musste: Es war angeblich nicht nur eines seiner größten, sondern auch eines seiner emotionalsten Konzerte. „Das ist mit das Beste was ich je erlebt habe“, teilte Casper zum Ende der Show mit.