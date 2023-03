„An Bord“: Charlotte Brandi präsentiert Bonusmaterial zu ihrem Album

Am 10. Februar 2023 ist AN DEN ALPTRAUM erschienen, das zweite Soloalbum Charlotte Brandis. Es wurde das MUSIKEXPRESS-Album der Woche. Ein bisschen mehr als einmal vier Wochen ist dieser Erfolg am heutigen Mittwoch (15. März) alt und die Berlinerin hat bereits einen neuen Song nachgelegt. „An Bord“ schaffte es nicht auf die Platte, wurde dafür aber in einer Live-Session in der Kreuzberger Trauherhalle eingespielt, unterstützt durch die Musikerinnen Albertine Sarges, Kat Frankie und Nicola Rost, Sängerin der Band Laing. Auch hier blieb die Künstlerin ihrem Vorhaben treu, Musik nur mit FLINTA-Personen aufzunehmen.

Charlotte Brandi geht vom 30. März an auf Deutschlandtour.

„Die Albtraum Tour“ – Termine:

30.03.23 Hamburg, Nachtasyl

31.03.23 Bochum, Christuskirche

01.04.23 Stuttgart, Merlin

05.04.23 Leipzig, Kulturhof Gohlis

08.04.23 Berlin, Zenner

Außerdem wird Brandi am 6. Mai beim diesjährigen „Hanse Song Festiva“ in Stade zu sehen sein.