Charlotte Brandi An den Alptraum

Ein Sprachenwechsel kann alles, wirklich alles ändern. Sarah Connor etwa wurde, seit sie auf Deutsch statt auf Englisch singt, von der Expertin für die Sexytime auf Antenne Bayern zu einer Art woken Schlagerhoffnung. Charlotte Brandi hingegen, Berlinerin aus dem Ruhrpott, wurde von einer geschätzten Indie-Pop-Musikerin zu einer der spannendsten Musikerinnen des Landes. Bekannt geworden war Brandi in den Zehnerjahren als Sängerin des Duos Me And My Drummer mit englischsprachigem, theatralischem Pop. Nach der Auflösung der Band machte sie solo weiter, scheinbar suchend und tastend, in Wahrheit aber: stetig über sich hinauswachsend.

Was da nämlich gedieh, war ein wunderliches Gewächs. Ihre erste auf Deutsch aufgenommene EP „An das Angstland“ mit dem unheimlichen, bezaubernden Grübel- und Trauerliebeslied „Wind“, bei dem noch Dirk von Lowtzow assistierte, setzte vor gut einem Jahr den Ton für das, was da noch kommen sollte: Musik, die nun gleichzeitig schief und seltsam und überbordend selbstbewusst in der deutschen Poplandschaft herumsteht. Mit dem Album AN DEN ALPTRAUM schafft Brandi, was zuletzt auch Sängerinnen wie Michaela Meise oder Stella Sommer geleistet haben: ein Update eleganter, deutschsprachiger Popkunst jenseits der demonstrativen Hemdsärmeligkeit der üblichen, die Charts verstopfenden Deutschpoetenmusik.

Bei aller Gemachtheit der Songs bewahrt sich Brandi eine Leichtigkeit, die sich manchmal fast ungehörig anfühlt

Stella Sommer schaut dann tatsächlich auch vorbei für den Song „Vom Verlieren“, zu dem man am liebsten pfeifend durch Alleen im Weltall spazieren will, und singt im schönstmöglichen Kontrast zur Gastgeberin. Anders als die dunkel phrasierende Sommer erzählt Brandi mit klarer, manchmal fast Kate-Bush-geschulter Intonation ihre kleinen, großen, immer toll beobachteten Geschichten: Storys übers schnöde Geld, über komische Österreicher und den schönen Lukas, auf dessen Nachrichten man viel zu häufig gewartet hat. Die Musik dazu schwebt, schlingert und schleicht umher zwischen Kunstlied und wolkenverhangenem, hellweiß glimmendem Pop mit kleinem Chor und Orchester in der Westentasche.

Bei aller Gemachtheit der Songs bewahrt sich Brandi eine Leichtigkeit, die sich manchmal fast ungehörig anfühlt angesichts ihrer Themen. Denn hinter der Launigkeit und Sanftheit lauert nicht selten etwas Unergründliches und Dunkles. Schon der Opener „Der Ekel“ ist ein erhabener Song über die Abgründe der Frauenfeindlichkeit. Überhaupt spuken Themen wie Macht und Ermächtigung durch dieses Album – das im Übrigen männerfrei in vollständiger FLINTA-Besetzung aufgenommen und produziert wurde – wie Geister: mal komisch, mal unheimlich.

Im wundervollen Gitarrenstück „Todesangst“, das zwischendurch in grauem Rauschen untergehen darf, besingt Brandi existenzielle Panik in fast schlafliedhafter Tröstlichkeit. Ihre Worte sind bei alledem zugleich irritierend präzise und verrätselt, zwischen ihren Zeilen tun sich Welten auf – wenn man genau hinhört, quasi hindurchhört durch den schönen Nebel aus Synthesizern und tropischen Bläsern und Uuuuh-huuuu-huuuus. Vielleicht sind diese klugen Gespensterchansons nichts für Antenne Bayern. Zum Staunen sind sie allemal.

