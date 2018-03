Arctic Monkeys geben Zusatztermin in Berlin bekannt

Update: Auch die Zusatzshow ist bereits ausverkauft!

Am heutigen Freitag, dem 9. März, um 10 Uhr morgens gingen die Tickets für die beiden Deutschland-Konzerte der Arctic Monkeys in Berlin und Düsseldorf in den Verkauf. Stand jetzt ist der Auftritt des Quartetts aus Sheffield am 22. Mai in der Berliner Columbiahalle bereits ausverkauft – keine Stunde nach Vorverkaufsbeginn.

Doch keine Sorge: Ein Zusatztermin für den darauffolgenden 23. Mai wurde bereits angekündigt, die dazugehörigen Tickets sind auch schon im Verkauf. Eintrittskarten für das Konzert in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle am 26. Juni sind weiterhin verfügbar.

Tickets für beide Veranstaltungen erhaltet ihr für circa 52 Euro online bei Eventim oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.