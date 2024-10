Ariana Grande beantwortet einem Lügendetektor alle Fragen

Ariana Grande und Cynthia Erivo klären bei einem Lügendetektortest unter anderem längst fällige Fragen aus der Gerüchteküche.

Ariana Grande hat sich einem Lügendetektortest gestellt und konnte somit womöglich Gerüchte, wie diejenigen über angebliche Schönheitsoperationen, aus dem Weg räumen.

„Nehmt das, ihr YouTube-Leute!“

Bei dem Lügendetektortest von „Vanity Fair“beantwortete die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin „gefährliche“ Fragen, wie die zum Thema Schönheitsoperationen.

Einen Po-Lift habe sie noch nicht machen lassen, hätte allerdings auch nichts dagegen.

Die Fragen, ob sie sich Nase oder Brüste hat operieren lassen, kann die Künstlerin getrost verneinen. Kein Anschlag beim Detektor!

Ebenso stritt sie ein Kinnimplantat ab. Beim Thema Gesichts-Lifting scheint sie sich noch nicht entschieden zu haben. „Noch nicht. Ich bin offen.“ Nichtsdestotrotz gab sie zu, Fillers und Botox benutzt zu haben.

„Aber damit habe ich vor ungefähr vier Jahren aufgehört.“ Und wie sieht es mit einem Fox-Eye-Lift aus? „Nein, den habe ich erst durch Leute kennengelernt, die dachten, ich habe das machen lassen. Dann habe ich mich bedankt.“

Nachdem der Detektor auf ihre wahrheitsgetreuen Aussagen im positiven Sinne ausschlug, reagierte Ariana erfreut: „Das ist der beste Tag meines Lebens. Nehmt das, ihr YouTube-Leute!“

Noch unsicher bei Verschwörungstheorien

Doch der Lügendetektor verhalf Ariana nicht bei allen Fragen zu einer weißen Weste. So stellte er sie als Lügnerin bei der Frage dar, ob die Mondlandung vom 21. Juli 1969 ein Fake sei. „Jesus Christus! Wofür hältst du mich? Nein? Nein! Das ist lächerlich“, sagte sie lachend. Dass Ariana nicht daran glaubt, die Erde sei eine Scheibe, kaufte das Gerät ihr immerhin ab. Dafür gestand sie selbstsicher ihren Glauben an Geister und Aliens.

Alle tragen etwas Gutes und Böses in sich

Die Fragen stellte ihre Dreh-Partnerin Cynthia Erivo, mit der sie bald im Film „Wicked“ zu sehen sein wird. Passend zum Thema: „Ariana, bist du eine gute oder böse Hexe?“, antwortete Ariana: „Uh, komplizierte Frage. Das ist quasi das Thema des Films. Ich denke, es gibt keine guten oder schlechten Hexen. Ich denke, wir sind alle multidimensionale, komplexe Wesen, die Gutes und Böses in sich tragen.“ Der Film erscheint am 28. November 2024 in Deutschland.