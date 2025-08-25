Ayliva Mannheim 2025: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt SAP Arena

Am 31. August und am 01. September tritt Ayliva in der SAP Arena in Mannheim auf. Hier alle Infos dazu.

Ayliva startet am Samstag, den 31. August 2025, ihre Arena-Tour in Mannheim. Die gebürtige Recklinghauserin kommt für zwei Konzerte in die SAP Arena.

Die Tour führt sie anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie die Uber Arena in Berlin, außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt.

Ayliva Mannheim 2025: Tickets, Zeiten und Support

Die beiden Konzerte am 31. August und am 01. September sind restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der SAP Arena zu ergattern. Eventuell habt ihr noch im Fan-Sale Glück.

Die Shows der Rapperin beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.

Ayliva Mannheim 2025: Setlist, Anfahrt und Parken

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Traum

Wind

Zwei Wochen

Lieb Mich

Deine Schuld

Immer fehlst du

Nie deins

Scheine zählen

Beifahrer

In deinen Armen

Lass mich gehen

Ich will nicht heim

Weißes Haus

Ersticken

Lilien

Wunder

Mein Freak

Hälst du mit ?

Sie weiß

Mörder

Ella

Schmetterlinge

Bei Nacht

Nein!

Hässlich

Die SAP Arena in Mannheim liegt in der Straße „An der Arena 1“. Mit dem Auto erreicht man die Arena am besten über die A5 oder A6; ab dem Autobahnkreuz Mannheim geht es über die A656 und die B38a/B37 direkt zur Arena. Parkplätze gibt es auf dem hauseigenen Parkplatz (ca. 20 Euro) sowie auf den Messeparkplätzen Ost und Süd (ca. 8 Euro).

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Arena ebenfalls gut erreichbar: Vom Hauptbahnhof Mannheim fährt man mit der Straßenbahnlinie 6 oder 6A bis zur Haltestelle Neuhermsheim SAP Arena. Außerdem halten die Buslinie 50, die S-Bahn-Haltestelle Mannheim ARENA/MAIMARKT sowie diverse Regionalzüge in der Nähe. Alle Tickets gelten als VRN-Kombi-Tickets für Hin- und Rückfahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.