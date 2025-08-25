Ayliva Mannheim 2025: Tickets, Zeiten, Setlist & Anfahrt SAP Arena
Am 31. August und am 01. September tritt Ayliva in der SAP Arena in Mannheim auf. Hier alle Infos dazu.
Ayliva startet am Samstag, den 31. August 2025, ihre Arena-Tour in Mannheim. Die gebürtige Recklinghauserin kommt für zwei Konzerte in die SAP Arena.
Die Tour führt sie anschließend unter anderem in die Lanxess Arena in Köln, die Barclays Arena in Hamburg sowie die Uber Arena in Berlin, außerdem stehen Shows in Wien und Zürich auf dem Plan. Das Tourfinale findet am 31. Oktober 2025 in der Westfalenhalle in Dortmund statt.
Ayliva Mannheim 2025: Tickets, Zeiten und Support
Die beiden Konzerte am 31. August und am 01. September sind restlos ausverkauft. Es gibt also keine Tickets mehr für die Show in der SAP Arena zu ergattern. Eventuell habt ihr noch im Fan-Sale Glück.
Die Shows der Rapperin beginnen jeweils um 19.45 Uhr. Der Einlass beginnt um 18.00 Uhr. Ein Support-Act wurde nicht bekanntgegeben.
Ayliva Mannheim 2025: Setlist, Anfahrt und Parken
Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:
Traum
Wind
Zwei Wochen
Lieb Mich
Deine Schuld
Immer fehlst du
Nie deins
Scheine zählen
Beifahrer
In deinen Armen
Lass mich gehen
Ich will nicht heim
Weißes Haus
Ersticken
Lilien
Wunder
Mein Freak
Hälst du mit ?
Sie weiß
Mörder
Ella
Schmetterlinge
Bei Nacht
Nein!
Hässlich
Die SAP Arena in Mannheim liegt in der Straße „An der Arena 1“. Mit dem Auto erreicht man die Arena am besten über die A5 oder A6; ab dem Autobahnkreuz Mannheim geht es über die A656 und die B38a/B37 direkt zur Arena. Parkplätze gibt es auf dem hauseigenen Parkplatz (ca. 20 Euro) sowie auf den Messeparkplätzen Ost und Süd (ca. 8 Euro).
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Arena ebenfalls gut erreichbar: Vom Hauptbahnhof Mannheim fährt man mit der Straßenbahnlinie 6 oder 6A bis zur Haltestelle Neuhermsheim SAP Arena. Außerdem halten die Buslinie 50, die S-Bahn-Haltestelle Mannheim ARENA/MAIMARKT sowie diverse Regionalzüge in der Nähe. Alle Tickets gelten als VRN-Kombi-Tickets für Hin- und Rückfahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.