Ayliva und Apache 207 sichern sich mit „Wunder“ Platz eins der Charts

Der Song brach zuvor den Rekord als meistgestreamter Track am Release-Tag in Deutschland.

Nun ist es offiziell: Ayliva und Apache 207 haben sich mit ihrem Duett „Wunder“ an die Spitze der Charts gesetzt. Wie am Freitag (03. Mai) bekannt wurde, stiegen die beiden direkt auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts ein. Damit rutschte Artemas mit „I Like The Way You Kiss Me“ auf Platz zwei. Der Song konnte am Release-Tag nur halb so viele Streams wie „Wunder“ verbuchen, befand sich jedoch für vier Wochen auf Platz eins des Rankings.

Ayliva und Apache 207 erleben Rekord-Start

Bereits nach den ersten 24 Stunden zeichnete sich ab, dass der Song gut bei den Hörer:innen anzukommen scheint. Innerhalb eines Tages erreichte der Track 3,3 Millionen Streams. Das hat in Deutschland zuvor noch kein Artist geschafft. Damit wird auch Apaches Duett „Komet“ mit Udo Lindenberg, das sich bereits seit 66 Wochen in den deutschen Singlecharts befindet, übertroffen. Mittlerweile zählt „Wunder“ 10,4 Millionen Streams. Ayliva verzeichnet damit 4,1 Millionen monatliche Hörer:innen, Apache 207 freut sich über 6,2 Millionen monatliche Fans.

Versteckte Botschaft im Musikvideo?

Das Musikvideo zu „Wunder“, welches zeitgleich mit der Single online ging, erreichte innerhalb einer Woche 2,5 Millionen Aufrufe. Doch besonders das Outro des Films hat es aufmerksamen Fans nun angetan. Am Ende scheinen manche eine versteckte Botschaft zu erkennen. So lesen genaue Hinschauer:innen auf TikTok die Lippen des Duos, welches sich auf einem Motorrad fahrend unterhält. Das Gespräch zwischen Ayliva und Apache 207 deuten sie wie folgt:

Apache 207: „Wo kommst du mich auf Tour besuchen?”

Ayliva: „In Köln.“

Apache 207: (Hebt drei Finger in die Luft) „Aber ich spiele da dreimal.“

Ayliva: „Dann komme ich dreimal.“

Apache 207: „Dreimal, okay!“

Ob es sich hierbei nur um Wunschdenken der Fans handelt oder sich tatsächlich talentierte Lippenleser:innen unter den TikTok-Nutzer:innen befinden, wird sich schon bald herausstellen. Apache 207 spielt auf seiner Arena-Tournee ab dem 17. Mai drei Tage in Folge in Köln.

Das sind alle Tour-Stopps von Apache 207: