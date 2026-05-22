Bad Bunny in Barcelona: Warum ganz Spanien ausrastet

Was passiert, wenn der meistgestreamte Mensch der Welt mit seiner Tour nach Spanien kommt? Bad Bunny zeigt es gerade live in Barcelona.

Ganz Spanien hat darauf gewartet, jetzt geht es los. Bad Bunny ist in Europa eingetroffen, und Stadt für Stadt verwandeln sich die Innenstädte in Fanlager. Mit seiner „Debí Tirar Más Fotos World Tour“ erreicht der Puerto-Ricaner den Höhepunkt eines Hypes, der seit Jahren keine Obergrenze mehr zu kennen scheint. Man bedenke: Vor knapp zehn Jahren bediente er noch an der Supermarktkasse Kundschaft. Jetzt ist er der meistgestreamte Mensch des Planeten – 2025 zum vierten Mal Spotifys Nummer eins, knapp 20 Milliarden Streams in einem Jahr, über 100 Millionen monatliche Hörer:innen.

Madrid als Maßstab

Und weil ein Stadion einmal auszuverkaufen nicht schwer genug ist, spielt er in Barcelona gleich zwei Shows. In Madrid jedoch – Moment, das ist nicht genug Aufbau. Madrid hat rund 3,4 Millionen Einwohner. Bad Bunny spielt im Riyadh Air Metropolitano, dem Heimstadion von Atlético, Kapazität rund 70.000. Ausverkauft wurde es dort nicht zwei- oder dreimal hintereinander, sondern sage und schreibe zehnmal. Kein Künstler hat dort je so viele Abende in Folge gefüllt. Das sind 700.000 Plätze – als ginge jede:r fünfte Madrilen:in hin.

Eine Tour, die sich selbst überholt

Das ist kein Ausreißer, sondern das Muster der Tour. In Mexiko-Stadt wurden aus zwei geplanten Shows acht, die zusammen über eine halbe Million Menschen ins Stadion zogen. Insgesamt hat die Tour laut Live Nation 2,6 Millionen Tickets verkauft und ist von 24 auf 54 Termine in 18 Ländern gewachsen. Man bucht hier eben nicht Konzerte, man verlängert eine Belagerung.

Neue Kollektion

Wer beobachtet, was gerade in Barcelona passiert, kann sich ausmalen, wie Madrid aussehen wird. Der Mann hat den Super Bowl bespielt – doch die Musik ist nur die halbe Sache. Die Modebranche versucht parallel, mit ihm sämtliche Rekorde zu sprengen. So hat Zara eine eigene Kollektion herausgebracht, erschienen am 21. Mai – getimt auf die Spanien-Shows. Sie heißt „Benito Antonio“, nach seinem bürgerlichen Namen, und spiegelt seinen Stil zwischen Anzug und Zip-Hoodie wider.

Bald auch in Düsseldorf

Lebt man in einer der Konzertstädte und hat vorher nie Bad Bunny gehört, holt man das jetzt nach. Unfreiwillig. Denn Fans stehen nachts vor seinem Hotel und singen seine Songs, in der Hoffnung, er komme heraus. Taucht er irgendwo auf, strömen sie in Scharen. Bad Bunny ist so etwas wie der Justin Bieber der spanischsprachigen Welt – und darüber hinaus. Schließlich dauert es nicht mehr lange, bis „Tití Me Preguntó“ durch die Straßen Düsseldorfs hallt. Am 20. und 21. Juni macht er Halt in Deutschland. Was das für die Anwohner seiner Aufenthaltsorte bedeutet, lässt sich gerade live in Barcelona besichtigen.