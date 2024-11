Band Aid feiert 40. Jubiläum mit Neuauflage auf Vinyl und CD

Das Projekt sammelt seit 40 Jahren Geld für die Hungerhilfe in Afrika. Jetzt kommt eine Neuauflage auf Vinyl und CD.

Pünktlich zum Start des Geschenke-Kaufrauschs kommt ein Weihnachts-Klassiker zurück in die Plattenregale. „Do They Know It’s Christmas?“ feiert am 29. November sein 40. Jubiläum. Dazu erscheint eine Neuauflage auf Vinyl und CD – mit einer bisher unveröffentlichten Version des Charity-Songs.

Band Aid: Ein Erfolgskonzept

Die Wohltätigkeits-Supergroup Band Aid hatte es sich 1984 zur Aufgabe gemacht, Geld für die Bekämpfung der Hungersnot in Äthiopien zu sammeln. Bob Geldof und Midge Ure versammelten dafür namhafte Popstars. Damals mit dabei: Freddie Mercury, Phil Collins, David Bowie und viele mehr. Die Single wurde zum Hit, in zahlreichen Ländern landete sie auf dem Spitzenplatz der Charts – auch in Deutschland.

Zum 20-jährigen Jubiläum lud Geldof erneut prominente Musiker:innen ins Studio. Diesmal teilten sich Sänger:innen wie Dido, Katie Melua oder Natasha Bedingfield das Mikrofon. Und auch 10 Jahre später gab es eine Wiederauflage zum 30. Jubiläum – die neue Generation, vertreten von One Direction, Chris Martin oder Ellie Golding. Allesamt hatten sie mit dem Original eins gemeinsam: Sie waren ein voller Verkaufserfolg.

Star-Produzent der 80er macht den Remix

Zum 40. Jubiläum erscheint nun eine neuabgemischte Version des Titels auf CD und Vinyl: Der „Do They Know It’s Christmas? 2024 Ultimate Mix“. Eine neue Bearbeitung, die die Stimmen der vielen Künstler:innen, die den Song im Laufe der Jahre (neu-)interpretiert haben, zusammenführt.

Zu verantworten hat die neue Abmischung Produzent Trevor Horn, der vor allem für seine Arbeit mit Bands wie Frankie Goes To Hollywood, Pet Shop Boys oder Spandau Ballet bekannt ist. Außerdem zum ersten Mal als physischer Release zu haben: Die 1985 im Wembley-Stadion aufgenommene Live-Version von „Do They Know It’s Christmas?“.

Titelliste:

Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – 1984 Version Band Aid 20 – Do They Know It’s Christmas? – 2004 Version Band Aid 30 – Do They Know It’s Christmas? – 2014 Version Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – 2024 Ultimate Mix Band Aid – Do They Know It’s Christmas? – Live at Wembley Stadium, 1985

Kritik wegen „White Saviorism“

Die Einnahmen sollen nach alter Tradition wieder den rund 300 Millionen hungernden Menschen in Afrika zugutekommen. Der 73-jährige Geldof geriet dafür Anfang des Jahres in die Kritik, als ihm „White Saviorism“, also weißes Rettertum, vom britischen „Guardian“ vorgeworfen wurde. Der Begriff beschreibt das Phänomen, bei dem weiße Menschen People of Color aus eigennützigen Gründen helfen, etwa um von anderen bewundert zu werden. Darunter fallen etwa Entwicklungs-, Aufklärungs- oder Hilfsarbeit.