Band Aid: Konnten sich Bob Geldof und Ed Sheeran telefonisch einigen?

Ed Sheeran ist bei Band Aid 40 wieder dabei – gefragt hatte Bob Geldof ihn allerdings nie.

Bob Geldof hat Ed Sheeran wohl angerufen, nachdem der Kritik am Charity-Projekt Band Aid geübt hatte. Sheeran beschwerte sich kürzlich, er hätte die Verwendung seiner Stimme im neuen „Do They Know It’s Christmas?“-Mix „respektvoll abgelehnt“ – wenn man ihn denn um Erlaubnis gefragt hätte.

Die Sache mit dem Konsens

„Bob hat bei Ed angerufen“, behauptete eine Quelle, die dem Band-Aid-Projekt nahesteht gegenüber „NME“. „Er denkt, dass er ein toller Kerl und ein großes Talent ist. Sie werden eine Lösung finden“, so die:der Informant:in weiter. Ob sich Geldof auch bei ihm entschuldigt hat, ist nicht bekannt. Grund genug gäbe es. Denn wie es ausschaut, hat er die Stimme des Popstars einfach mit in die Neuauflage gepackt – ohne ihn vorher um Erlaubnis zu fragen.

Zum 40-jährigen Jubiläum des Charity-Songs soll am 25. November der „2024 Ultimate Mix“ erscheinen. Eine Version, die alle bisher aufgenommenen Stimmen aller Fassungen vereint. Und somit auch den Gesang von Ed Sheeran, der 2014 gemeinsam mit One Direction, Sam Smith und Coldplay das Stück einsang.

„Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis geändert“

Über diese Wiederverwendung beschwerte sich der Sänger allerdings in seiner Instagram-Story. So hätte sich der Brite gewünscht, dass man ihn vor dem Mixen nach seiner Erlaubnis gefragt hätte: „Meine Zustimmung wurde für diese neue Band-Aid-40-Veröffentlichung nicht eingeholt. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich die Verwendung meiner Stimme respektvoll abgelehnt.“

Es sei seine Einstellung gegenüber des Benefizprojekts, die sich über die vergangene Zeit verändert habe: „Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis für die damit verbundene Geschichte geändert, wie Fuse ODG eloquent erklärt hat. Dies ist nur meine persönliche Meinung, ich hoffe, sie ist zukunftsweisend. Alles Liebe x“, schließt der 33-Jährige sein Statement ab.

Band-Aid-Song würde Stereotypen fördern

Neben seinem Statement teilte Ed Sheeran einen Beitrag von Fuse ODG, auf den er sich in seinem Text bezog. Der britische Rapper hatte eine Teilnahme an dem Song 2014 abgelehnt und sprach in einer Erklärung über seine Beweggründe dazu. Ein Spendenaufruf für Afrika mithilfe des Weihnachtssongs würde „schädliche Stereotypen“ über den Kontinent aufrechterhalten, so der Musiker.

„Sie mögen zwar Sympathie und Spenden generieren, aber sie halten schädliche Stereotypen aufrecht, die das Wirtschaftswachstum, den Tourismus und die Investitionen Afrikas ersticken und den Kontinent letztlich Billionen kosten und seine Würde, seinen Stolz und seine Identität zerstören.“

Geldof will davon nichts wissen

Die Idee für die Wohltätigkeitssingle stammt von Bob Geldof und Midge Ure, die damit erstmals 1984 Geld für die Hungersnot in Äthiopien sammeln wollten. Sie verkaufte sich in der ersten Woche eine Million Mal und war damals die am schnellsten verkaufte Single in der Geschichte der britischen Charts.

Am Sonntag (20. November) wetterte Geldof gegen die Kritik, die die Single im Laufe der Zeit auf sich gezogen hat: „Dieser kleine Popsong hat Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen am Leben erhalten“, sagte er gegenüber „1News“. „Wir wünschten, es wäre anders, aber es ist nicht so. ‚Koloniale Muster‘ – am Arsch!“