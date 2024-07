„Beverly Hills, 90210“-Schauspieler trauern um Shannen Doherty

Jason Priestley, Brian Austin Green und viele andere trauern um ihre „90210“-Kollegin Shannen Doherty.

Shannen Doherty, die mit ihrer Rolle der Brenda Walsh in der 1990er-Jahre-Serie „Beverly Hills, 90210“ berühmt wurde, starb am 13. Juli 2024 im Alter von 53 Jahren an Krebs. Einige ihrer damaligen Serienkollegen meldeten sich nun zu Wort – und trauern um ihre Freundin.

„Ich bin schockiert und traurig über das Ableben meiner Freundin Shannen. Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Ich sende ihrer Familie Liebe und Licht in dieser dunklen Zeit“, schreibt Jason Priestley, der in der Serie Brendas Zwillingsbruder Brandon Walsh verkörperte. Dazu postete er ein Foto der beiden aus der Kultserie.

Gabrielle Carteris, in der Serie Andrea Zuckerman, schreibt: „So jung – so traurig. Mögest du in Frieden ruhen, Shannen. Ich weiß, dass Luke mit offenen Armen da ist, um dich zu lieben.“

Serienmutter Carol Potter trauert ebenfalls. „Schockiert und traurig über die Nachricht vom Tod von Shannon Doherty. Was für eine Reise hat sie hinter sich! Sie ist zu früh von uns gegangen. Sie ist sich selbst treu geblieben und hat uns ein Beispiel für Mut und Beharrlichkeit im Angesicht ihres eigenen Todes gegeben. Möge sie in Frieden ruhen“, schreibt die Schauspielerin.

Brian Austin Green, der in „Beverly Hills, 90210“ David Silver spielte, schrieb in einer Insta-Story: „Du hast mich durch alles hindurch geliebt. Du warst ein wichtiger Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment zu verarbeiten vermag. Danke für das Geschenk, das du mir gemacht hast.“

Dohertys Pressesprecherin Leslie Sloane bestätigte den Tod mit einer Stellungnahme. „Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, dem 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hatte“, heißt es darin.

Öffentlicher Umgang mit der Erkrankung

Doherty ging mit ihrer Brustkrebserkrankung bereits 2015 an die Öffentlichkeit. Nachdem es zunächst so ausgesehen hatte, als hätte sie die Erkrankung besiegt, erklärte sie zwei Jahre später, dass der Krebs zurückgekommen sei. Seitdem thematisierte Doherty ihre Erkrankung immer wieder öffentlich – unter anderem in ihrem Podcast „Let’s Be Clear“. 2020 hatte sie bekanntgegeben, dass sich ihr Krebs in Stadium IV befinde, und dieses Jahr informierte sie die Öffentlichkeit darüber, dass sich auch Metastasen in ihrem Gehirn gebildet hatten.