Shannen Doherty: Neue Krebs-Behandlung wirke wie ein „Wunder“

Man wollte ihre Therapie schon ändern, doch Doherty blieb dabei – und wurde belohnt.

Die ehemalige „90210“-Darstellerin Shannen Doherty hat ein weiteres Update zu ihrer Krebserkrankung veröffentlicht. Ihre aktuelle Behandlung scheint gut anzuschlagen, eine Entwicklung, die für die 52-Jährige geradezu ein „Wunder“ darstellt. In den vergangenen Monaten hatte sie nämlich bekannt geben müssen, dass ihr Brustkrebs mittlerweile Stufe 4, das Endstadium, erreicht und sowohl im Gehirn als auch in den Knochen gestreut hatte.

„Wir machen einfach weiter und schauen, was passiert“

Nachdem die Schauspielerin mit einem neuen Infusionsplan begonnen hatte, schien dieser zunächst keinerlei Wirkung zu zeigen, sie wollte es jedoch weiter versuchen und wurde belohnt. Sie erzählte am 29. Januar in ihrem Podcast „Lets Be Clear“, bei dem auch ihr Radioonkologe Dr. Amin Mirhadi anwesend war: „Nach vier Behandlungen konnten wir keinen wirklichen Unterschied feststellen, und alle wollten, dass ich die Behandlung wechsle. Ich dachte mir nur: ‚Wir machen einfach weiter und schauen, was passiert.‘ Nach der sechsten, siebten Behandlung sahen wir wirklich, dass die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen wurde.“ Sie hatte damit das Ergebnis erzielt, auf das sie gehofft hatte.

„Für mich ist es ein Wunder“

„Nenne ich das ein Wunder? Für mich ist das in diesem Moment ein Wunder. Ich habe sozusagen die Würfel geworfen und gesagt: ‚Lasst uns weitermachen‘“, erklärte die „Charmed“-Darstellerin weiter. Aktuell möchte sie hoffnungsvoll bleiben, was die Entwicklungen der Behandlung angeht. Abschließend führte Shannen Doherty aus: „Dass es tatsächlich die Blut-Hirn-Schranke durchbricht, ist ein Wunder dieses Medikaments und vielleicht auch ein Wunder, dass Gott eingreift und sagt: ‚Ich werde ihr eine Chance geben.‘ Manchmal sucht man an den falschen Stellen nach Wundern, und sie sind direkt vor unserer Nase.“

Wie sich diese Entwicklung auf ihre weitere Behandlung auswirken, teilte die Mimin nicht in der Podcast-Episode. Zuletzt berichtete Doherty, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung bereits ihre Beerdigung planen würde. „Ich möchte, dass meine Beerdigung ein Liebesfest wird“, hieß es dazu von ihr.

Shannen Dohertys Podcast-Folge vom 29. Januar: