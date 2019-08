Bombay Bicycle Club: Hört hier die neue Single „Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)“ im Stream

Foto: Redferns via Getty Images, Frank Hoensch. All rights reserved.

Bombay Bicycle Club sind wieder da. Am 27. August 2019 veröffentlichten die Briten die Single „Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)“. Bei dem Song handelt es sich um die erste neue Musik der Band seit 2014.

Aufgenommen wurde der Song in den Londoner KONK Studios mit Produzent John Congleton, der unter anderem St. Vincent, The War on Drugs und David Byrne produziert hat. Bombay Bicycle Club verstehen den Sog als Comeback und verrieten, dass sie schon länger an einem neuen Album arbeiten. Genauere Details dazu wurden nicht genannt.

Werbung

Ihr aktuelles Studioalbum SO LONG, SEE YOU TOMORROW veröffentlichten sie am 3. Februar 2014. Das Album wurde damals für den Mercury Prize nominiert und erreichte Platz Eins der britischen Album-Charts.

Die Rezension des Musikexpress über das noch aktuelle Album der vierköpfigen Indie-Band aus London findet Ihr hier: