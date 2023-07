Bombay Bicycle Club veröffentlichen neue Single „Diving“ mitsamt Video

Ihr ganz persönlicher Sommerhit entstand in Zusammenarbeit mit Holly Humberstone. Seht hier das Video.

Mit „Diving“ haben Bombay Bicycle Club einen neuen Track herausgebracht. Es ist bereits die zweite Single-Auskopplung aus dem kommenden Album MY BIG DAY, welches am 20. Oktober in den Läden zu finden sein wird. Im Juni veröffentlichte die Indie-Band aus Großbritannien schon den Titelsong der Platte, „My Big Day“.

„Diving ist ein Song über den Sommer“

Sänger Jack Steadman sagt über die neu herausgebrachte Single: „‚Diving‘ ist ein Song über den Sommer, den man mit 15 Jahren erlebt und dessen Erinnerung ein so einzigartiges Gefühl hervorruft. Du entdeckst alles zum ersten Mal und die Welt scheint so beängstigend und aufregend zu sein wie ein Sprung von einer hohen Klippe in einen See.“

Für ihren neuen Track haben sich die vier Männer aus London die britische Singer-Songwriterin Holly Humberstone mit ins Aufnahmestudio geholt. Auch auf dem kommenden Studioalbum hat die nach einer indischen Restaurantkette benannte Band mit verschiedenen Künstler:innen zusammengearbeitet. Auf der LP werden unter anderen Gastauftritte von Blur-Sänger Damon Albarn, Jay Som und Nilüfer Yanya zu hören sein.

Zur gemeinsamen Arbeit mit Holly Humberstone, die sich zuvor als Fan der Band geoutet hatte, sagt Steadman: „Holly ist die perfekte Besetzung für diesen Song. Ihre Musik fängt diese Gefühle des frühen Lebens perfekt ein, und ihre Stimme verleiht dem ganzen Song so viel Gefühl.“

Das neue Album wurde von Dave Fridmann gemischt, der für seine Arbeit mit The Flaming Lips, Mercury Rev, MGMT und HAIM bekannt ist. Zur Zeit touren Bombay Bicycle Club durch Großbritannien und Europa (alle Termine unten).

Seht hier das Video zu „Diving“:

Bombay Bicycle Club auf Tour

26. Juli – Project House, Leeds

27. Juli – Y Not Festival, Derbyshire

28. Juli – WOMAD, London

30. Juli – Low Festival, Benidorm

4. August – Apple Tree Garden Festival, Deutschland

19. August – Pukkelpop, Belgien

20. August – Lowlands, Niederlande

UK-Live-Termine:

17. Oktober – Academy 2, Leicester

18. Oktober – The Academy, Oxford

19. Oktober – PRYZM, London

20. Oktober – Rough Trade East, London

21. Oktober – Pier, Portsmouth

22. Oktober – The Church, Marlborough

22. Oktober – Marble Factory, Bristol

23. Oktober – The Empire, Coventry

24. Oktober – Hangar 34, Liverpool

25. Oktober – Liquid Room, Edinburgh

26. Oktober – Fat Sam’s, Dundee

Europa-Tournee: