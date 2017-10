Bon Iver verkaufen „22, A MILLION“ nun limitiert auf farbigem Vinyl

Rund ein Jahr ist Bon Ivers drittes Album 22, A MILLION bereits alt. Jetzt verkaufen Justin Vernon und seine Band die hervorragende Platte endlich auch auf farbigem Vinyl.

22, A MILLION wird in drei verschiedenen Farben erhältlich sein, jede ist einer anderen Käufergruppe vorbehalten. In einem Newsletter erklärt die Band die Vorbestellmöglichkeiten:

„Secretly Society members can purchase the translucent red vinyl here: https://www. secretlystore.com/22-a- million-bon-iver“

„The off-white vinyl is available for purchase via Turntable Lab here: https://turntablelab. com/22TTL“

„Or purchase the blaze orange vinyl directly through our web store: http://bit.ly/2wvqIpe“

Jede Version kommt mit einer Karte zum Download der Digitalversion daher und ist gedruckt auf „33 1/3 RPM 12″ vinyl LP in a gatefold jacket with lyrics booklet and matte finish“.

Lest hier unsere damalige Titelstory über Justin Vernons Bon Iver und die Geschichte hinter 22, A MILLION:

Bon Iver