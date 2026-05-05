Cameron Diaz ist zum 3. Mal Mutter geworden: Sohn Nautas Madden ist da

Benji Madden verkündete die Geburt von Sohn Nautas Madden auf Instagram. Hier die Infos.

Schauspielerin Cameron Diaz und Good-Charlotte-Mitglied Benji Madden sind erneut Eltern geworden. Am 4. Mai gaben sie die Geburt ihres Sohnes Nautas Madden auf Instagram bekannt.

Madden schrieb dort: „Cameron und ich sind glücklich, voller Vorfreude und fühlen uns so GESEGNET, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, mein Sohn!! 👊❤️“

Drei Kids dank Leihmutter

Wie die beiden anderen Kinder des Paares kam auch der neue Sprössling per Leihmutterschaft zur Welt. Tochter Raddix wurde 2020 geboren, Sohn Cardinal vor zwei Jahren. Laut „Women’s Health“ hatte sich das Paar nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen mit künstlicher Befruchtung für eine Leihmutter entschieden. Details dazu hielten sie jedoch privat.

Bei der Geburt ihrer ersten Tochter war Diaz 47 Jahre, heute ist sie 53. Ehemann Benji Madden ist nun 47. Ihr Alter sehen beide nicht als Hindernis bei der Kindererziehung. Diaz scherzte sogar, dass sie mindestens 107 Jahre alt werden müsse – ein Kommentar nachdem ihre Tochter auf die Welt kam.

Cameron Diaz‘ Rückkehr ans Set

In den vergangenen Jahren hatte sich Cameron Diaz aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, um sich ihrem Familienleben zu widmen. Noch vor der Geburt ihres dritten Kindes kehrte sie jedoch für den Film „Back in Action“ vor die Kamera zurück.

Ihren zeitweiligen Rückzug begründete sie 2025 bei „E! News“ mit den folgenden Worten konkreter: „Man ist ein anderer Mensch, wenn man Kinder hat, wenn man geheiratet hat, wenn man sich ein Leben aufgebaut hat. Alles ändert sich: die gesamte Perspektive, die ganze Welt, das Verständnis davon. Ich habe noch nie zuvor einen Film gedreht, während ich eine Familie hatte. Daher ändern sich alle Kriterien, die erfüllt werden müssen. Das ist das Wichtigste, und alles andere muss darauf abgestimmt sein, um das zu unterstützen.“