Carl Weathers ist tot: Fragen zur Todesursache

Woran starb der US-amerikanische Schauspieler?

Mit Carl Weathers verstarb am 1. Februar 2024 ein legendärer Protagonist des Actionkinos. Er kämpfte als Apollo Creed in den „Rocky“-Filmen zunächst gegen, dann mit Sylvester Stallone. Er war in „Predator“ mit Arnold Schwarzenegger zu sehen, spielte zuletzt eine Nebenrolle in „The Mandalorian“ (eine Serie, bei der er auch Regie führte). Nun stellen sich Fans von Weathers natürlich Frage, woran der US-amerikanische Schauspieler gestorben ist.

Carl Weathers: „Friedlich eingeschlafen“

Wie seine Familie in einem offiziellen Statement mitteilte, sei Weathers im Alter von 76 Jahren „friedlich im Schlaf gestorben“. Offizielle Informationen über eine Krankheit gab es nicht.

„Wir sind zutiefst betrübt, das Ableben von Carl Weathers bekannt zu geben“, schreibt die Familie. „Er ist am Donnerstag, den 1. Februar 2024, friedlich im Schlaf gestorben. … Carl war ein außergewöhnlicher Mensch, der ein außergewöhnliches Leben führte. Durch seine Beiträge zu Film, Fernsehen, Kunst und Sport hat er unauslöschliche Spuren hinterlassen und ist weltweit und generationsübergreifend anerkannt. Er war ein geliebter Bruder, Vater, Großvater, Partner und Freund.“

Kollegen zollen Tribut

Prominente Kollegen wie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone zollten ihrem Freund in Statements Tribut. „Carl Weathers war so ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, meines Erfolgs … Ich zolle ihm unglaubliche Anerkennung. Als er den Raum betrat und ich ihn zum ersten Mal sah, sah ich Größe, aber mir war nicht klar, wie groß“, erklärte Stallone in einem Video.

„Carl Weathers wird immer eine Legende sein. Ein außergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein großartiger Mensch. Ohne ihn hätten wir Predator nicht machen können. Und wir hätten sicherlich nicht so eine wunderbare Zeit bei den Dreharbeiten gehabt. Jede Minute mit ihm – am Set und außerhalb – war die reine Freude“, schreibt Arnold Schwarzenegger in einer Reihe von Tweets.

„Er war die Art von Freund, die einen dazu antreibt, sein Bestes zu geben, nur um mit ihm mithalten zu können. Ich werde ihn vermissen, und meine Gedanken sind bei seiner Familie“, erklärt der Action-Star weiter.