Casper veröffentlicht Video zu „Flackern, Flimmern“

„Flackern, Flimmern“ ist Casper zufolge der „persönlichste Song seiner Karriere“. Dafür nimmt man natürlich gewisse Strapazen auf sich: Das Video wurde in der kanadischen Provinz Yukon bei minus 25 Grad Celsius gedreht. Das Ergebnis könnt ihr jetzt hier sehen:

Mit seinem aktuellen Album LANG LEBE DER TOD (Review) ist Casper in diesem Monat außerdem noch zwei Mal live zu hören und zu sehen:

Am 09. März 2018 in Würzburg (S. Oliver Arena) sowie am 10. März 2018 in Erfurt (Messehalle).