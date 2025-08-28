Chris Columbus zerreißt neue „Harry Potter“-Serie

Chris Columbus übt Kritik an HBOs „Harry Potter“-Serie – besonders am neuen Hagrid.

Der Regisseur der ersten beiden „Harry Potter“-Filme, Chris Columbus, hat sich kritisch über die kommende HBO-Serie zu den Abenteuern des berühmten Zauberschülers geäußert. Die Serie, deren erste Staffel Anfang 2027 starten soll, will die Geschichte aus den sieben Büchern von J.K. Rowling über sieben Staffeln hinweg noch einmal erzählen. Ausführlicher als die Kinofilme, begünstigt eben durch das Serienformat: eine Staffel pro Buch.

Kritik am Look von Hagrid

Columbus, der die ersten beiden Filme „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001) und „Die Kammer des Schreckens“ (2002) inszenierte, äußerte sich im Podcast „The Rest is Entertainment“ zu ersten Bildern der neuen Serie. Besonders die Darstellung von Hagrid, gespielt von Nick Frost, fiel ihm auf: „Er trägt genau das gleiche Kostüm, das wir für Hagrid entworfen haben. Ein Teil von mir dachte: ‚Was soll das Ganze?‘ Ich dachte, die Kostüme und alles andere, würden anders sein, aber es ist mehr oder weniger dasselbe.“

Nick Frost als Hagrid:

First look at Nick Frost as Hagrid in the ‘HARRY POTTER’ TV series. pic.twitter.com/nYkKxFrLfx

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 15, 2025

Keine Eifersucht, sondern Neugier

Trotz der Kritik betonte Columbus, dass er nicht eifersüchtig sei. „Es ist Zeit, weiterzuziehen“, sagte der 66-Jährige. Er sei stolz auf die ersten Filme, an denen er beteiligt war, und finde es spannend zu sehen, wie die neue Serie die alten Elemente umsetzt. Besonders interessiert sei er an der Figur Peeves, die in den ersten Filmen weggeschnitten wurde, da die Umsetzung per CGI damals nicht zufriedenstellend war. Zur Kontroverse um J.K. Rowling und deren transfeindliche Äußerungen sagte Columbus, dass er zwischen Künstler und Werk trenne: „Ich stimme ihren Äußerungen nicht zu, und es ist traurig, was passiert ist.“

Blick in die Zukunft

Die HBO-Serie will die Lücken aus den Filmen schließen und Details aus den Büchern stärker berücksichtigen. Erste Set-Fotos, darunter eine Szene mit Nick Frost als Hagrid und Dominic McLaughlin als Harry Potter, tauchten vor Kurzem auf und wurden unter anderem von „People“ veröffentlicht.

Columbus selbst konzentriert sich aktuell auf andere Projekte, darunter die Netflix-Krimikomödie „The Thursday Murder Club“, die am 28. August 2025 startet.