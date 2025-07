So sieht „Harry Potter“ jetzt aus! Der Seriendreh geht los

„Succession“-Produzenten arbeiten an neuer „Harry Potter“-Serie mit

„Harry Potter“: So nimmt der Cast der Serienadaption Form an

Die Dreharbeiten zur neuen „Harry Potter“-Serie haben begonnen. Neben einem ersten Bild des Hauptdarstellers in seiner Hogwarts-Uniform gab Warner Bros. auch weitere Details zur Besetzung sowie den Premierentermin der Serie bekannt.

Was wir jetzt wissen

„Harry Potter“ steht für zig Menschen für Kindheit und Nostalgie. Dabei denken viele nicht nur an die sieben Bücher, sondern auch an die acht Filme, die in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren erschienen sind. Die neue HBO-Serie versteht sich als originalgetreue Adaption der sieben Bände umfassenden „Harry Potter“-Reihe – geschrieben von J.K. Rowling, die auch selbst dieses Mal als Executive Producer involviert ist.

Nun gab Warner Bros., das Filmstudio, das die Serie produziert, in einem Pressestatement bekannt, dass die Dreharbeiten begonnen haben. Dazu veröffentlichten sie ein erstes Foto des Mimen Dominic McLaughlin, der Harry Potter verkörpern wird. Auf dem Bild ist lediglich sein Gesicht und etwas Oberkörper zu sehen. Die Ähnlichkeit zu Daniel Radcliffes Harry Potter in den Filmen ist in jedem Fall gegeben.

Hier seht ihr noch das erste Fotomaterial:

Auch wurde ein Zeitplan vorgestellt: Zwar soll die „Harry Potter“-Serie insgesamt etwa zehn Jahre lang produziert werden, die erste Staffel soll jedoch bereits 2027 auf HBO Premiere feiern. HBO Max wird die Serie in allen Ländern streamen, in denen der Dienst verfügbar ist – darunter auch in Deutschland, Großbritannien und Italien.

Neue Gesichter für bekannte Rollen

Die Besetzung der drei Hauptfiguren wurde bereits im Mai 2025 bekannt gegeben: Ronald Weasley wird von Alastair Stout gespielt, Hermine Granger von Arabella Stanton. Nun wurden auch die Darsteller weiterer beliebter Figuren offen gelegt – darunter Rory Wilmot als Neville Longbottom und Amos Kitson als Dudley Dursley. Beide sind, wie viele andere im Cast, bislang eher unbekannt in der Film- und Serienbranche.

Zu den prominenteren Neuzugängen zählen John Lithgow (unter anderem bekannt aus „The Crown“ und „Dexter“) als Professor Albus Dumbledore sowie Janet McTeer als Professorin Minerva McGonagall.

Für Aufsehen im Netz sorgte die Besetzung von Severus Snape: Paapa Essiedu wurde für den Part engagiert – ein PoC-Schauspieler. Während viele Fans seine Besetzung begrüßen, empfinden ihn manche ls unpassend für die Rolle. Dabei verschwimmen allerdings häufig die Grenzen zwischen sachlicher Kritik und rassistischen Aussagen.