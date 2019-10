Coldplays neues Doppel-Album „EVERYDAY LIFE“: Tracklist und erste Songs

Das wird Dich auch interessieren





Seit einigen Tagen hält sich das Gerücht, dass Coldplay eine „experimentelle Platte“ herausbringen wollen. Seit dieser Woche wissen wir, dass am 22. November mit EVERYDAY LIFE eine Doppel-LP mit den beiden Seiten „Sunrise“ und „Sunset“ erscheinen wird.

Bevor auch nur ein Song zu hören ist, scheint klar, dass sich das experimentelle Verfahren mindestens auf die PR für die neue Musik bezieht. Nach vielleicht nicht ganz unschuldig lancierten Infos über das neue Album durch einen Insider folgten eine Plakatkampagne (mit prominenter Unterstützung von Friedrich Nietzsche) und das Versenden von Briefen, in denen EVERYDAY LIFE etwas merkwürdig angekündigt wird.

Anzeige in der „North Wales Daily Post“

Coldplay bleiben dieser Indie-Taktik treu und veröffentlichen die Tracklist für die neue Platte auf reichlich ungewöhnlichem Wege: als Anzeige in einer Tageszeitung in Wales. So fand sich am Mittwoch (23. Oktober) in der aktuellen Ausgabe der „North Wales Daily Post“ auf Seite 31, fast etwas versteckt neben allerhand Annoncen, eine Anzeige, welche die vollständige Abfolge der Stücke wiedergab.

Die Zeitung ist nicht ganz willkürlich gewählt. Coldplay-Gitarrist Johnny Buckland kommt aus dem walisischen Pantymwyn und erklärte später auf Twitter, dass er dort einst einen Ferienjob bekam.

Der „Daily Post“-Chefredakteur ist begeistert von der Aktion. Es sei großartig, dass selbst weltweit bekannte Rockstars wie Coldplay den unschlagbaren Wert von Werbung in seiner Zeitung schätzten. Nebenbei ist das Blatt nun weit über die Region hinaus bekannt.

Coldplay veröffentlichten die Tracklist aber auch in anderen Zeitungen rund um die Welt.

Coldplays neues Album „Everyday Life“ – die Tracklist

Sunrise

1. ‘Sunrise’

2. ‘Church’

3. ‘Trouble in Town’

4. ‘BrokEn’

5. ‘Daddy’

6. ‘WOTW / POTP’

7. ‘Arabesque’

8. ‘When I Need a Friend’

Sunset

1. ‘Guns’

2. ‘Orphans’

3. ‘Èko’

4. ‘Cry Cry Cry’

5. ‘Old Friends’

6. ‘-‘

7. ‘Champion of the World’

8. ‘Everyday Life’

Die im Netz kursierende Tracklist mit einem angeblichen Song mit Daft Punk hat sich damit als Fake erwiesen. Noch nicht aber die Gerüchte um zwei neue Songs: Am Donnerstag (24. Oktober) soll es mit „Orphans“ und „Arabesque“ die ersten beiden neuen Songs aus dem neuen Album EVERYDAY LIFE zu hören geben.