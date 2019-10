Coldplay kündigen neues Doppelalbum „EVERYDAY LIFE“ auf außergewöhnliche Weise an

Das wird Dich auch interessieren





Coldplay haben offiziell ihr neues Studioalbum angekündigt – und zwar auf ihre ganz eigene Weise. So konnten sich zahlreiche Fans der Band in den vergangenen Tagen über ein besonderes Schreiben in ihrem Briefkasten freuen.

So haben Chris Martin und Co. den Mitgliedern ihres offiziellen Fanclubs die frohe Nachricht über das baldige Album-Release via Brief zukommen lassen. In überzeugender Schreibmaschinen-Optik wurde den Fans auf diese Weise mitgeteilt, was sie von dem achten Album ihrer Lieblingsband erwarten können.

Demnach soll das bevorstehende Doppelalbum den Titel EVERYDAY LIFE tragen und aus den beiden Hälften „Sunrise“ und „Sunset“ bestehen. Die neue LP, an der die Musiker laut Brief bereits „seit 100 Jahren“ arbeiten, wird am 22. November erscheinen und einfangen, wie Coldplay „die Dinge empfinden“.

Auch auf den Social-Media-Kanälen der Band kann seit dem 19. Oktober ein kurzes Teaser-Video zu EVERYDAY LIFE gefunden werden. Dieses besteht aus einem mit Musik untermalten, altertümlich erscheinenden Bandfoto, das von dem Schriftzug „November 22nd, 1919“ begleitet wird.

Entsprechende Poster sollen außerdem bereits in Berlin, London, Hong Kong, Madrid, München, São Paulo und Sydney gesichtet worden sein.

Coldplays aktuelles Album A HEAD FULL OF DREAMS erschien im Dezember 2015. Seitdem haben die Briten mit KALEIDOSCOPE (2017) und GLOBAL CITIZEN (2018) zwei EPs, sowie ein Konzertalbum mit dem Titel LIVE IN BUENOS AIRES veröffentlicht. Letzteres wurde außerdem von einem dazugehörigen Konzertfilm begleitet.