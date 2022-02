Daft Punks HOMEWORK wird 25: Es erscheint eine Deluxe-Version des Albums

25 Jahre sind seit der Veröffentlichung von Daft Punks HOMEWORK vergangen. Zur Feier des Jubiläums gab es auf Twitch einen Stream. Dabei wurde ein Konzert der Band vom 17. Dezember 1997 in Los Angeles gezeigt. Der Auftritt fand im Zuge der „Daftendirektour“-Tournee statt, woraus später Daft Punks Live-Album ALIVE ’97 entstand.

Empfehlung der Redaktion Daft Punk: Trennung bekannt gegeben

Der Twitch-Stream wurde außerdem von einer Wiederveröffentlichung des Albums begleitet. Der Longplayer erscheint im Zuge dessen erneut als Digital Deluxe Box Set. Dabei sind fünfzehn Remixes der originalen Veröffentlichung enthalten. Außerdem werden HOMEWORK und ALIVE ’97 am 15. April 2022 auf Vinyl veröffentlicht.

Die Tracklist wurde bereits bekannt gegeben:

Disc One

01 „Daftendirekt“

02 „WDPK 83.7 FM”

03 „Revolution 909”

04 „Da Funk”

05 „Phoenix”

06 „Fresh”

07 „Around The World”

08 „Rollin’ & Scratchin’”

09 „Teachers”

10 „High Fidelity”

11 „Rock’n Roll”

12 „Oh Yeah”

13 „Burnin’”

14 „Indo Silver Club”

15 „Alive”

16 „Funk Ad”

Disc Two

01 „Around The World” (I:Cube remix)

02 „Revolution 909” (Roger Sanchez & Junior Sanchez Remix)

03 „Around The World” (Tee’s Frozen Sun Mix)

04 „Around The World” (Mellow Mix)

05 „Burnin’” (DJ Sneak Main Mix)

06 „Around The World” (Kenlou Mix)

07 „Burnin’” (Ian Pooley Cut Up Mix)

08 „Around The World” Motorbass Vice Mix

09 „Around The World” (M.A.W. Remix)

10 „Burnin’” (Slam mix)

11 „Around The World” (Original Lead Only)

12 „Burnin’” (DJ Sneak Mongowarrier Mix)

13 „Around The World” (Raw Dub)

14 „Teachers” (Extended Mix)

15 „Revolution 909:” (Revolution A Capella)

Schon ein Jahr ist seit dem Ende von Daft Punk vergangen

Unterdessen gaben Daft Punk vor beinahe genau einem Jahr ihre Trennung bekannt. Zuletzt erschien 2013 mit RANDOM ACCESS MEMORIES das bisher letzte Album und mit „Get Lucky“ auch der größte Hit des Dance-Duos. Die Musiker gelten als Wegbereiter des French House und Future Funk. Ihren Durchbruch schafften sie einst 1997 mit ihrem Debütalbum HOMEWORK. Damals wurden sie schlagartig berühmt, mit Singles wie „Da Funk“ und „Around The World“. Auch für ihre Auftritte mit Roboterhelmen bleiben sie in Erinnerung.

Zu ihrem Abschied veröffentlichten sie bei ihrer Auflösung ein Video namens „Epilogue“. Dabei werden Szenen des Films „Electroma“ gezeigt, mit Ausschnitten des Daft-Punk-Songs „Touch“.