„Daft Punk Experience“: So zollt Fortnite dem Duo ihr Tribut

Elton John: Seine besten und schlechtesten Alben im Ranking

Was haben Electro-House und Koop-Shooter-Spiele gemeinsam? Dank Fortnite bald alles.

Fortnite gehört zu den bekanntesten Online-Spielen der vergangenen Jahre und erlangte besonders durch den kostenlosen Battle-Royale-Modus an Popularität. Nun startet bald ein neues Spiel-Erlebnis, das sich der Musik und der visuellen Ästhetik von Daft Punk widmen möchte. Die sogenannte „Daft Punk Experience“.

Fortnite x Daft Punk: Immersives Spiel mit Musik

Beim neuen Spielmodus handelt es sich um einen interaktiven Bereich im Game, der Musik und visuelle Gestaltung des französischen Duos aufgreift und in unterschiedlichen Szenarien umsetzt. Spieler:innen können dort unter anderem in den „Dream Chamber Studios“ eigene Versionen veröffentlichter Songs erstellen, in der „Robot Rock Arena“ Gegner:innen mit einem Musik-Laser bekämpfen, ein LEGO-Musikvideo zu „Around the World“ (1997) gestalten oder auch im „Daft Club“ an einer virtuellen Tanzfläche teilnehmen.

Ergänzt wird das Erlebnis durch Möbelstücke von Hervet Manufacturier – einem Unternehmen, das über Jahre mit Daft Punk zusammengearbeitet habe.

Alle Infos auf einen Blick

Am 27. September 2025 wird in Fortnite die „Daft Punk Experience“ eröffnet. Der Zugang zur Pre-Event-Lobby ist ab 19:30 Uhr möglich, die eigentliche Eröffnung beginnt um 20 Uhr.

Parallel dazu erscheint am 26. September um 2 Uhr ein Daft-Punk-Bundle im Fortnite-Shop. Es enthält eine Nachbildung der Helme des Duos in jeweils zwei Varianten, mehrere Accessoires und Instrumente. Außerdem mit dabei: Ein Jam-Track von „Get Lucky“ mit Pharrell Williams und Nile Rodgers.