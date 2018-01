Das neue „Hinds“-Album erscheint im April

Hinds haben ihr zweites Album angekündigt: I DON’T RUN soll am 5. April erscheinen. „Unerschrocken“ wollen die vier spanischen Musikerinnen auf der neuen Platte sein und veröffentlichen mit der Ankündigung auch die erste Single mit dem passenden Titel „New For You“:

Über ihr selbst produziertes Video sagt Gitarristin Carlotta Cosials: „Ich dachte, es gibt nicht vieles was spanischer ist und mehr eine Männerdomäne ist als Fußball. Und dass es sich gut dafür eignet, eine andere Geschlechterrealität zu präsentieren, ohne sich dafür großartig anstrengen zu müssen. Ich denke, Sport ist eine gute Metapher für das Leben, für Ziele, Leidenschaft und Leid.“

Musikexpress präsentiert die Hinds-Tour 2018 und wir freuen uns auf drei Konzerte in Deutschland und der Schweiz: Am 26. April in Hamburg (Molotow), am 27. April in Berlin (BiNuu) und am 29. April in Zürich (Mascotte).